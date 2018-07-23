В Узбекистан вернется прохлада

Прогноз погоды опубликовал Узгидромет, с 25 по 28 июля температура опустится до 31 градуса.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Узбекистан в конце июля вернется холодный воздух – температура понизится до 31 градуса, сообщает Узгидромет.

В понедельник днем на территории республики сохраняется жара – 41-43 градуса, но уже во вторник столбики термометров могут опуститься до 23-25 градусов тепла, а в среду – снова поднимутся, но уже только до 34-36 градусов.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях 25-28 июля будет малооблачно и без осадков, ветер западный с переходом на восточный от 7 до 12 метров в секунду, со среды он может усилиться.

В горных районах республики ожидается небольшая облачность без осадков. Температура ночью может снизится до 16-21 градуса, днем – 22-27 градуса.

Несколько недель в Узбекистане держится аномально жаркая погода, средняя температура – 40 градусов, она сохраняется даже вечером и ночью.