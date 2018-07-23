В Узбекистане займутся формированием здорового понимания семьи

В Законодательной палате Олий Мажлиса обсуждают проект закона "Об охране репродуктивного здоровья граждан".

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Узбекистане обсуждают законопроект "Об охране репродуктивного здоровья граждан", сообщается на портале нормативно-правовых актов.

Он может вступить в силу в начале декабря.

Цель документе – регулирование отношения в области создания семьи и деторождения, его разработкой занимался Институт проблем законодательства и парламентских исследований.

"Основными направлениями государственной политики в области охраны репродуктивного здоровья граждан являются разработка, утверждение и реализация государственных программ в области охраны репродуктивного здоровья граждан, развитие и совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья граждан", - говорится в законопроекте.

Кроме того, он призван формировать сознательное отношение у родителей к рождению здоровых, желанных детей и воспитание у них ответственности, а также создание условий, обеспечивающие равенство возможностей мужчин и женщин при реализации их репродуктивных прав.

Как уточняется в документе, правительство Узбекистана гарантирует гражданам свободу репродуктивного выбора, охрану здоровья в этой сфере и соблюдения прав.

Узбекистанцы должны иметь возможность принимать решения о формировании здоровой семьи без дискриминации, угроз и насилия, а также получать первичную медико-санитарную помощь, считают разработчики.