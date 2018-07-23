Не помоешь - не проедешь: ГУВД продолжает бороться с грязными грузовиками

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. УБДД ГУВД Ташкента поручили руководителям трех организаций и предприятий организовать место для мойки большегрузов перед их выездом на дороги города и привести в порядок прилегающую к их объекту территорию.
За один день – 21 июля сотрудниками УБДД ГУВД столицы было выявлено 6 грузовых машин, водители которых не сочли нужным накрыть кузов со строительным мусором типа гравия брезентом. Причем, четверо нарушителей были остановлены на Ахангаранском шоссе.
В отношении всех нарушителей применены меры воздействия в соответствии со статьей 147 Кодекса Узбекистана об административной ответственности.
ГУВД Ташкента напомнило в своем сообщении соблюдать правила перевозки таких грузов, не загрязнять улицы города, мыть колеса спецмашин перед выездом на дороги в черте города.