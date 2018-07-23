Не помоешь - не проедешь: ГУВД продолжает бороться с грязными грузовиками

ГУВД Ташкента оштрафовало шесть водителей КАМАЗов, когторые выехали со стройки с грязными колесами и при перевозке не накрыли мусор брезентом.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. УБДД ГУВД Ташкента поручили руководителям трех организаций и предприятий организовать место для мойки большегрузов перед их выездом на дороги города и привести в порядок прилегающую к их объекту территорию.

За один день – 21 июля сотрудниками УБДД ГУВД столицы было выявлено 6 грузовых машин, водители которых не сочли нужным накрыть кузов со строительным мусором типа гравия брезентом. Причем, четверо нарушителей были остановлены на Ахангаранском шоссе.

© Sputnik / Ilya Pitalev Мой до дыр: ташкентских застройщиков обязали мыть колеса грузовиков

Так, водитель одного КамаАЗа перевозил строительный мусор с открытым кузовом, откуда на дорожное полотно летела пыль, щепки и куски штукатурки. Водитель второго КамАЗа (госномер 10 264 DAA) вез кирпичи, погруженные по принципу "перевезти все в одну ходку", он не счел нужным побеспокоиться о безопасности автотранспорта, следующего позади него.

В отношении всех нарушителей применены меры воздействия в соответствии со статьей 147 Кодекса Узбекистана об административной ответственности.

ГУВД Ташкента напомнило в своем сообщении соблюдать правила перевозки таких грузов, не загрязнять улицы города, мыть колеса спецмашин перед выездом на дороги в черте города.