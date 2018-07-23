Есть контакт: хокимият Ташкента внедрит новую систему связи с населением

В ответ на запрос Общественного совета в связи с ситуацией с обращениями граждан и многочисленными жалобами на неэффективность системы обработки обращений в ее нынешнем виде городские власти Ташкента заявили о создании инновационной структуры.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Централизованная система связи с населением и обработки его запросов будет внедрена хокимиятом Ташкента.

В ответ на запрос Общественного совета в связи с ситуацией с обращениями граждан и многочисленными жалобами на неэффективность системы обработки обращений в ее нынешнем виде городские власти Ташкента заявили о создании инновационной структуры- сообщает "Газета.uz"

В течение минувшего года было обработано более 150 тысяч обращений, поступивших через Виртуальную приемную президента Узбекистана. Однако, анализ ситуации показал, что работа с обращениями граждан требует перехода на качественно новый уровень.

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В связи с этим, хокимият Ташкента принял решение о разработке нескольких пилотных проектов, одним из которых станет создание высокотехнологичного ситуационного центра, куда в онлайн-режиме будет стекаться вся информация от городских служб. После автоматической обработки и вывода на едином экране будет отражена актуальная ситуация в столице.

Параллельно с ним планируется создание омниканального контакт-центра, который консолидирует все каналы обращений и устранит разрозненность в администрировании работы с потребностями жителей Ташкента.

После полного запуска этих проектов обращения будут обрабатываться и немедленно пересылаться в соответствующие службы, которые будут интегрированы в общую систему оповещения и реагирования.

"В такой системе каждое обращение, каждое сообщение или даже каждый комментарий в диспетчерский/контакт-центр, канцелярию, через мобильное приложение, интернет-портал и соцсети, будет обработан и отслежен до факта исполнения", — рассказали в Общественном совете.

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Ожидается, что в ближайшее время заработает единая справочная горячая линия, информация которой будет оперативно передаваться в соответствующее структурное подразделение хокимията, министерства жилищно-коммунального хозяйства и ответственным ведомствам.

Также производится реинжиниринг каналов коммуникации, прежде всего цифровых, через которые жители и гости Ташкента смогут оперативно подать жалобу или получить нужную информацию. Разработчики готовят к запуску интерактивно-информационный портал, который будет сообщать о новшествах, происшествиях и изменениях в городе. Туда же будут интегрированы онлайн-карты города с почтовыми отделениями, школами, больницами и отделениями правоохранительных органов.

"Важно, чтобы властям хватило политической воли и последовательности для внедрения всего этого. Общественный совет будет следить за продвижением в данном вопросе и информировать горожан", — резюмировали в совете.

Напомним, Шавкат Мирзиёев открыл виртуальную приемную в сентябре 2016 года, находясь еще в статусе исполняющего обязанности президента Узбекистана. Граждане страны могут оставить свои заявления, жалобы и предложения через специальную форму. Далее письма и обращения передаются в местные органы самоуправления, министерства и ведомства для решения проблем и организации помощи населению.