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Хокимият Ташкента

Есть контакт: хокимият Ташкента внедрит новую систему связи с населением

UZ24
Общество
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Тема:
События Ташкента (52)
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В ответ на запрос Общественного совета в связи с ситуацией с обращениями граждан и многочисленными жалобами на неэффективность системы обработки обращений в ее нынешнем виде городские власти Ташкента заявили о создании инновационной структуры.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Централизованная система связи с населением и обработки его запросов будет внедрена хокимиятом Ташкента.

В ответ на запрос Общественного совета в связи с ситуацией с обращениями граждан и многочисленными жалобами на неэффективность системы обработки обращений в ее нынешнем виде городские власти Ташкента заявили о создании инновационной структуры- сообщает "Газета.uz"

 

В течение минувшего года было обработано более 150 тысяч обращений, поступивших через Виртуальную приемную президента Узбекистана. Однако, анализ ситуации показал, что  работа с обращениями граждан требует перехода на качественно новый уровень.

Общественный совет при хокимияте Ташкента
Пресс-служба хокимията Ташкента
Общественный совет при хокимияте Ташкента определился с составом

В связи с этим,  хокимият Ташкента принял решение о разработке нескольких пилотных проектов, одним из которых станет создание высокотехнологичного ситуационного центра, куда в онлайн-режиме будет стекаться вся информация от городских служб. После  автоматической обработки и вывода на едином экране будет отражена актуальная ситуация в столице.

Параллельно с ним планируется создание омниканального контакт-центра, который консолидирует все каналы обращений и устранит разрозненность в администрировании работы с потребностями жителей Ташкента.

После полного запуска этих проектов обращения будут обрабатываться и немедленно пересылаться в соответствующие службы, которые будут интегрированы в общую систему оповещения и реагирования.

"В такой системе каждое обращение, каждое сообщение или даже каждый комментарий в диспетчерский/контакт-центр, канцелярию, через мобильное приложение, интернет-портал и соцсети, будет обработан и отслежен до факта исполнения", — рассказали в Общественном совете.

Новое здание Чиланзарского хокимията
Пресс служба хокимията Чиланзарского района
Хокимият Чиланзарского района переехал в новое здание
Ожидается, что в ближайшее время заработает единая справочная горячая линия, информация которой будет оперативно передаваться в соответствующее структурное подразделение хокимията, министерства жилищно-коммунального хозяйства и ответственным ведомствам.

Также производится реинжиниринг каналов коммуникации, прежде всего цифровых, через которые жители и гости Ташкента смогут оперативно подать жалобу или получить нужную информацию. Разработчики готовят к запуску  интерактивно-информационный портал, который будет сообщать о новшествах, происшествиях и изменениях в городе. Туда же будут интегрированы онлайн-карты города с почтовыми отделениями, школами, больницами и отделениями правоохранительных органов.

"Важно, чтобы властям хватило политической воли и последовательности для внедрения всего этого. Общественный совет будет следить за продвижением в данном вопросе и информировать горожан", — резюмировали в совете.

Напомним, Шавкат Мирзиёев открыл виртуальную приемную в сентябре 2016 года, находясь еще в статусе исполняющего обязанности президента Узбекистана. Граждане страны могут оставить свои заявления, жалобы и предложения через специальную форму. Далее письма и обращения  передаются в местные органы самоуправления, министерства и ведомства  для решения проблем и организации помощи населению.

Тема:
События Ташкента (52)

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Теги:
Инновации, Ташкент, Хокимият Ташкента



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