В Москве отметили столетний юбилей Ташкентского военного вуза

Среди выпускников вуза насчитывается более 70 Героев РФ и СССР. Более 20 выпускников ТВОКУ возглавляли после распада СССР военные ведомства в странах СНГ.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В минувшую субботу в Москве отметили 100-летний юбилей Ташкентского высшего общевойскового командного училища (ТВОКУ) имени В.И. Ленина.

Это один из старейших военных вузов, остававшийся на протяжении долгой истории СССР единственным в Средней Азии военно-учебным заведением страны, пишет газета "Красная звезда".

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В Средней Азии на территории ТВОКУ были созданы в 1900 году кадетский корпус, а в 1915-м – школа прапорщиков, выпускники которой стали героями Первой мировой войны.

Среди выпускников были такие известные представители Узбекистана, как Миркомил Миршаропов, Исхок Мукомбаев, Иброхим Муродов, Нурмат Мухамедов, Мухаммад Рахимов и другие. Особо стоит отметить Миркомила Миршаропова, который за выдающиеся военные успехи был назначен военным министром Хорезмской народной республики.

Именно Миршаропов создал первые национальные военные части: конный полк и пехотный батальон. Таким образом, в установлении советской власти в Туркестане решающую роль сыграли Красная Армия и выпускники Ташкентского военного училища.

Сейчас на базе ТВОКУ образована Академия вооружённых сил Республики Узбекистан. Среди окончивших училище насчитывается более 70 Героев РФ и СССР. Более 20 выпускников ТВОКУ возглавляли после распада СССР военные ведомства в странах СНГ. В списках выпускников училища значится более 170 генералов.

Среди выпускников ТВОКУ такие прославленные военачальники, как Герои Советского Союза генерал армии Александр Лучинский, генерал армии Николай Лященко, генерал-полковник артиллерии Михаил Парсегов. Генерал-полковник Леонид Ивашов, генерал-лейтенанты Павел Курбаткин, Файзулла Нарходжаев, генерал-майоры Мулладжан Узаков, Иван Колодяжный тоже значатся в списках выпускников ТВОКУ.