В Москве отметили столетний юбилей Ташкентского военного вуза

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В минувшую субботу в Москве отметили 100-летний юбилей Ташкентского высшего общевойскового командного училища (ТВОКУ) имени В.И. Ленина.
Это один из старейших военных вузов, остававшийся на протяжении долгой истории СССР единственным в Средней Азии военно-учебным заведением страны, пишет газета "Красная звезда".
Среди выпускников были такие известные представители Узбекистана, как Миркомил Миршаропов, Исхок Мукомбаев, Иброхим Муродов, Нурмат Мухамедов, Мухаммад Рахимов и другие. Особо стоит отметить Миркомила Миршаропова, который за выдающиеся военные успехи был назначен военным министром Хорезмской народной республики.
Именно Миршаропов создал первые национальные военные части: конный полк и пехотный батальон. Таким образом, в установлении советской власти в Туркестане решающую роль сыграли Красная Армия и выпускники Ташкентского военного училища.
Среди выпускников ТВОКУ такие прославленные военачальники, как Герои Советского Союза генерал армии Александр Лучинский, генерал армии Николай Лященко, генерал-полковник артиллерии Михаил Парсегов. Генерал-полковник Леонид Ивашов, генерал-лейтенанты Павел Курбаткин, Файзулла Нарходжаев, генерал-майоры Мулладжан Узаков, Иван Колодяжный тоже значатся в списках выпускников ТВОКУ.