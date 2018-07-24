15:42 24 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
Новый арт-объекты в Ташкенте

Арт-объект или китайский ширпотреб: жители Ташкента обсуждают скульптуры

© Facebook / Общественный совет при хокимияте Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
17440

Пользователи в Facebook негативно высказались о скульптурах, установленных в центре столицы, соответствующее обращение направлено в хокимият города.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Пользователи Facebook бурно обсуждают арт-объекты, установленные в центре Ташкента.

Кто-то говорит, что город должен быть более нарядным, дружелюбным и интересным для и гостей. Кто-то считает дизайн неуместным и критикует это.

Новый арт-объекты в Ташкенте
© Facebook / Олег Золотых Атанов
Новый арт-объекты в Ташкенте

"Это не арт-объекты, а праздничная иллюминация — такое допустимо только во время рождественских праздников. В Ташкенте и так уже перебор со всей этой иллюминацией", - пишет участник группы "Общественный совет при хокимияте Ташкента".

"Это китайский ширпотреб, а не арт-объект. Изготавливаются методом штамповки в Китае и предназначены для украшения пивнушек. Арт-объекты выполняются штучно и профессионалами художниками", - вторит другой пользователь.

Опрос

Нравятся ли вам новые арт-объекты в Ташкенте?
  • Украшать город необходимо совместно с жителями, спрашивая их мнение
    42.9% (3)
  • Всем не угодишь - всегда будут сторонники и противники такого искусства
    0% (0)
  • Идея неплохая, но сами скульптуры и их качество вызывают сомнение
    42.8% (3)
  • Да, они значительно оживили город
    14.3% (1)
Проголосовали: 7
Все опросы
Результаты
Все опросы
Были и хорошие комментарии, правда, совсем мало: "Вечером смотрятся возможно неплохо, плюс дополнительное освещение".

После бурной дискуссии между пользователя создатели сообщества передали в городскую администрацию соответствующее сообщение.

"Есть инсталляции, которые, действительно, украсили наш город. Мы хотим, чтобы их стало больше – публикуйте в комментариях те арт-объекты Ташкента, которые нравятся вам", - говорится в тексте публикации.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава гос.контрольной службы Армении Давид Санасарян на праздовании 100-летия провозглашения Первой Республики и Победы в Сардарапатском сражении (28 мая 2018). Сардарапат
    Вы будете в шоке

    Начальник Контрольной службы Армении пообещал, что скоро население республики узнает о новых разоблачениях, которые всех шокируют.

  • Флаги Латвии
    Всем насолил

    Удивительная история антисоветчика, ныне – подсудимого в Латвии, заклеймившего местную правящую элиту за "сотрудничество с русскими шовинистами".

  • Памятные мероприятия в Вильнюсе, посвященные событиям 13 января 1991 года
    Литовский стандарт

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов объяснил, почему Литва продолжает жить категориями государства "с двойными стандартами".

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Московский международный фестиваль Сабантуй-2018
Москвичей и гостей столицы угостили чак-чаком, весом более двух тонн
Узбекский народный танец на празднике Сабантуй в Москве
Зажигательный Сабантуй: узбечки показали народный танец в Москве
Как пережить жару и не расплавиться

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054