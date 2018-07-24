Арт-объект или китайский ширпотреб: жители Ташкента обсуждают скульптуры

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Пользователи Facebook бурно обсуждают арт-объекты, установленные в центре Ташкента.
Кто-то говорит, что город должен быть более нарядным, дружелюбным и интересным для и гостей. Кто-то считает дизайн неуместным и критикует это.
"Это не арт-объекты, а праздничная иллюминация — такое допустимо только во время рождественских праздников. В Ташкенте и так уже перебор со всей этой иллюминацией", - пишет участник группы "Общественный совет при хокимияте Ташкента".
"Это китайский ширпотреб, а не арт-объект. Изготавливаются методом штамповки в Китае и предназначены для украшения пивнушек. Арт-объекты выполняются штучно и профессионалами художниками", - вторит другой пользователь.
Опрос
- Украшать город необходимо совместно с жителями, спрашивая их мнение42.9% (3)
- Всем не угодишь - всегда будут сторонники и противники такого искусства0% (0)
- Идея неплохая, но сами скульптуры и их качество вызывают сомнение42.8% (3)
- Да, они значительно оживили город14.3% (1)
После бурной дискуссии между пользователя создатели сообщества передали в городскую администрацию соответствующее сообщение.
"Есть инсталляции, которые, действительно, украсили наш город. Мы хотим, чтобы их стало больше – публикуйте в комментариях те арт-объекты Ташкента, которые нравятся вам", - говорится в тексте публикации.