Арт-объект или китайский ширпотреб: жители Ташкента обсуждают скульптуры

Пользователи в Facebook негативно высказались о скульптурах, установленных в центре столицы, соответствующее обращение направлено в хокимият города.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Пользователи Facebook бурно обсуждают арт-объекты, установленные в центре Ташкента.

Кто-то говорит, что город должен быть более нарядным, дружелюбным и интересным для и гостей. Кто-то считает дизайн неуместным и критикует это.

© Facebook / Олег Золотых Атанов Новый арт-объекты в Ташкенте

"Это не арт-объекты, а праздничная иллюминация — такое допустимо только во время рождественских праздников. В Ташкенте и так уже перебор со всей этой иллюминацией", - пишет участник группы "Общественный совет при хокимияте Ташкента".

"Это китайский ширпотреб, а не арт-объект. Изготавливаются методом штамповки в Китае и предназначены для украшения пивнушек. Арт-объекты выполняются штучно и профессионалами художниками", - вторит другой пользователь.

Опрос Нравятся ли вам новые арт-объекты в Ташкенте? Украшать город необходимо совместно с жителями, спрашивая их мнение 42.9% (3)

Всем не угодишь - всегда будут сторонники и противники такого искусства 0% (0)

Идея неплохая, но сами скульптуры и их качество вызывают сомнение 42.8% (3)

Да, они значительно оживили город 14.3% (1) Проголосовали: 7 Все опросы Украшать город необходимо совместно с жителями, спрашивая их мнение

Всем не угодишь - всегда будут сторонники и противники такого искусства

Идея неплохая, но сами скульптуры и их качество вызывают сомнение

Да, они значительно оживили город Результаты Все опросы

Были и хорошие комментарии, правда, совсем мало: "Вечером смотрятся возможно неплохо, плюс дополнительное освещение".

После бурной дискуссии между пользователя создатели сообщества передали в городскую администрацию соответствующее сообщение.

"Есть инсталляции, которые, действительно, украсили наш город. Мы хотим, чтобы их стало больше – публикуйте в комментариях те арт-объекты Ташкента, которые нравятся вам", - говорится в тексте публикации.