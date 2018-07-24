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Тонировка автомобиля

Читатели Sputnik голосуют за доступную тонировку

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Безоговорочно поддержали введение платной тонировки лишь 15,7% респондентов, принявших участие в опросе Sputnik.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Платная тонировка автомобилей в Узбекистане нужна, но только по доступной цене, считают почти половина читателей Sputnik, принявших участие в опросе.

Напомним, автомобилистам в Узбекистане разрешили с 1 августа использовать тонировку на задних стеклах автомобилей. Ставка платежей за выдачу разрешения и установку тонировки составит 90 минимальных размеров заработной платы или примерно 16,5 миллиона сумов для физических лиц, 120 МРЗП или 22,1 миллиона для юрлиц и 140 МРЗП или 25,8 миллиона для юридических лиц иностранных государств.

Проверка стекол на тонировку
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Платная тонировка нужна, но цена на нее должна быть доступной для всех, считают 49,4% респондентов, принявших участие в опросе Sputnik. 

Еще 28,1% считают, что запрет на тонировку автомобильных стекол должен действовать для всех, независимо от материальных возможностей водителей.

Безоговорочно поддержали введение платной тонировки 15,7% респондентов.

Еще 6,8% участников опроса отметили, что их данная проблема не касается, поскольку у них нет автомобиля.

Согласно постановлению кабинета министров Узбекистана, установкой тонировки займется ГУП "Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения" при Министерстве внутренних дел на основании разрешения, которое выдадут в подразделениях Государственной службы безопасности дорожного движения сроком на 1 год. Тонировать можно будет задние боковые стекла с коэффициентом светопропуская не ниже 30 процентов, а заднее стекло - не ниже 5%.

Тонированное стекло автомобиля
CC0 / pixabay
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Разрешение не потребуется для установки в верхней части переднего лобового стекла легковых авто полосы шириной не более 14 сантиметров в пределах светопропускания не ниже 30%.

За въезд на территорию и транзит по Узбекистану транспортных средств иностранных государств с тонированными (затемненными) стеклами будет взиматься сбор в размере 15 долларов.




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