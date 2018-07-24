Жителей Ташкента приглашают на лекции про городской транспорт и велосипеды

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Лекции о формировании транспортной системы в городе и велоинфраструктуре пройджут в ташкентском театре "Ильхом" 26 и 27 июля.

Лекции состоятся в рамках образовательной программы "Ташкент любит тебя".

Эксперт в сфере формирования транспортных систем Илья Петушков 26 июля объяснит, как развивать дорожную сеть и разработать грамотный сервис общественного транспорта, почему видов городского транспорта должно быть много, как можно обустроить переходы в современном городе и как учесть запросы большинства жителей.

Советник по велотранспорту вице-губернатора Санкт-Петербурга Дарья Табачникова 27 июля расскажет о внедрении велоинфраструктуры в России на примере Санкт-Петербурга и Альметьевска, как пользоваться велоинфраструктурой в городах с жарким климатом. В конце лекции спикер обсудит с горожанами, какие возможны пути развития веломаршрутов в Ташкенте, и что можно сделать уже сейчас, просто выбрав велосипед в качестве городского транспорта.

Вход на лекции, проходящие на летней площадке в Central Park (бывш. парк Тельмана), бесплатный, но по предварительной регистрации.

"Ташкент любит тебя" — образовательная программа о городе и его жителях, которую проводит институт "Стрелка" совместно с Общественным советом при хокимияте. Институт "Стрелка" — некоммерческое образовательное учреждение, которое с 2009 года занимается образовательно-просветительской деятельностью в сфере городского развития, объединяя международную экспертизу и российский опыт.