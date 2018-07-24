"Двойные дипломы": вузы Самарканда договорились с Казанью о сотрудничестве

Делегация Самаркандского института экономики и сервиса во главе с ректором прибыла в Приволжский федеральный университет 19 июля.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Высшие учебные заведения Самарканда и Казани начнут выдавать "двойные дипломы", сообщает портал "Новости Узбекистана".

Делегация Самаркандского института экономики и сервиса во главе с ректором М. Пулатовым прибыла с визитом в Казанский федеральный университет (КПФУ) 19 июля.

Ректоры двух вузов обменялись мнениями о перспективах международного сотрудничества, они заинтересованы в развитии и совместных образовательных программах.

Ректор КПФУ предложил формат "двойного диплома" – студенты обоих вузов смогут получить доступ к онлайн-курсам в рамках своего обучения, а Самарканд будет направлять учащихся старших курсов для обучения в Казань.

Речь идет в основном о программах обучения в области туризма, сервиса и торговли.

По мнению обеих сторон, направление станет дополнительным "мостиком" между странами.

В июле в Узбекистане заявили о планах по масштабной образовательной реформе. Президент Шавкат Мирзиёев считает необходимым повысить зарплаты и улучшить статус учителей школ в обществе, министр высшего и среднего специального образования Иномжон Мажидов предложил обратить особое внимание на применение научных разработок на практике.