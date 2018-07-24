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Экстренные меры: ташкентцев призвали звонить в милицию при вырубке деревьев

© Письма о Ташкенте
Общество
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Общественный совет, хокимият и ГУВД столицы обсудили проблему экологии столицы во вторник.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Во вторник хокимият Ташкента, ГУВД и Общественный совет при администрации провели встречу для обсуждения вопроса вырубки деревьев, сообщает портал "Народное слово".

Жителям рекомендовали в случае уничтожения насаждений обращаться в милицию по телефону 102, а исполняющий хокима столицы Джахонгир Артыкходжаев предложил провести всенародный хашар по посадке деревьев – осенью ташкентцы обработают 50 тысяч саженцев.

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Кроме того, начальник ГУВД города Рустам Джураев распорядился усилить контроль за грузовыми автомобилями на предмет вывоза древесины за город.

Ранее эксперты в сфере экологии и защиты окружающей среды разработали и через Общественный совет представили хокиму ряд предложений по данному вопросу.

Они просят ввести мораторий на вырубку деревьев в столице и создать электронный реестр всего лесного фонда Ташкента.

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Теги:
ГУВД Ташкента, Хокимият Ташкента, экология



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