Экстренные меры: ташкентцев призвали звонить в милицию при вырубке деревьев

Общественный совет, хокимият и ГУВД столицы обсудили проблему экологии столицы во вторник.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Во вторник хокимият Ташкента, ГУВД и Общественный совет при администрации провели встречу для обсуждения вопроса вырубки деревьев, сообщает портал "Народное слово".

Жителям рекомендовали в случае уничтожения насаждений обращаться в милицию по телефону 102, а исполняющий хокима столицы Джахонгир Артыкходжаев предложил провести всенародный хашар по посадке деревьев – осенью ташкентцы обработают 50 тысяч саженцев.

Кроме того, начальник ГУВД города Рустам Джураев распорядился усилить контроль за грузовыми автомобилями на предмет вывоза древесины за город.

Ранее эксперты в сфере экологии и защиты окружающей среды разработали и через Общественный совет представили хокиму ряд предложений по данному вопросу.

Они просят ввести мораторий на вырубку деревьев в столице и создать электронный реестр всего лесного фонда Ташкента.