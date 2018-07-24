Два кадровых назначения произошли в Генпрокуратуре Узбекистана

Улугбек Анваров возглавил Управление по борьбе с преступностью, а Абдухакор Муллажанов займется надзором за исполнением закона о несовершеннолетних.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. В Генеральной прокуратуре Узбекистана назначили двух новых начальников, сообщается на сайте ведомства.

Улугбек Анваров получил пост начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а Абдухакор Муллажанов возглавил Управление по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних.

Ранее первую должность занимал Шавкат Умурзаков, теперь он работает председателем правления компании "Узавтосаноат".

"Улугбек Анваров (1973 г. р.) окончил Ташкентский государственный юридический институт (в 1996 году). Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1999 году в прокуратуре Яккасарайского района, занимал различные должности в органах прокуратуры города Ташкента ", - уточняет пресс-служба прокуратуры.

А.Муллажанов родился в 1976 году, он юрист по образованию, в 2002 году окончил Ташкентский институт. С 2004 года работал старшим следователем отдела прокуратуры столицы и прокурором Сергелийского района, затем - прокурором Бектемирского района.