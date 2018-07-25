Министерство народного образования призвало сообщать о фактах насилия

В ведомстве пообещали публиковать итоги расследования по инциденту в специализированной школе в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана призвало общественность при выявлении признаков насилия в учебных заведениях немедленно сообщать в ведомство, а также в правоохранительные органы.

Ранее в Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщили, что директор Самаркандской специализированной школы №64 для мальчиков, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования задержан после жалоб родителей учеников на побои. Доследственная проверка, проведенная лично прокурором области, установила, что директор школы-интерната и другие сотрудники умышленно превышали должностные полномочия, систематически избивали воспитанников, а также наносили им телесные повреждения разной степени тяжести, якобы за несоблюдение ими правил внутреннего распорядка.

"Специальная рабочая группа МНО совместно с представителями правоохранительных органов проведут тщательное расследование, по итогам которого все лица причастные к правонарушениям, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Узбекистана", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве пообещали также опубликовать итоги расследования по инциденту в Самарканде.

© Sputnik / Алексей Вовк Директор школы-интерната в Самарканде задержан за избиение учеников

В специализированную школа-интернат для мальчиков №64 в Самарканде отправляли несовершеннолетних детей от 11−16 лет в случаях совершения правонарушений, но не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности. Также в этой школе учатся дети, которые продолжают совершать опасные общественные деяния, несмотря на проводимую с ними индивидуальную профилактическую работу. На сегодняшний день в школе-интернате зарегистрировано 109 учеников, а также 44 преподавателя и 34 технических сотрудника.