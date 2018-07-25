Назначен новый начальник ОВД Янгибадского района

В отношении предыдущего начальника отдела внутренних дел Янгиабадского района Джизакской области Ильхома Сулаймонова возбуждено уголовное дело за избиение фермера.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Начальником отдела внутренних дел Янгиабадского района Джизакской области стал подполковник Рустамбек Умматкулов, сообщила пресс-служба МВД.

Напомним, в отношении предыдущего начальника ОВД Ильхома Сулаймонова было возбуждено уголовное дело за избиение фермера. Правоохранитель нанес удар якобы из-за того, что в поле фермерского хозяйства "Пасткичакир булоги" комбайны не косили зерно и стояли без дела.

В МВД также сообщили о на должность начальника ОВД Каршинского района Кашкадарьинской области подполковника Баходира Арсланова.