Победители конкурса "Мой Ташкент" получат ноутбуки и планшеты

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Хокимият Ташкента объявил о старте конкурса "Мой Ташкент", сообщает портал "Новости Узбекистана".
Он будет проходить по пяти номинациям – "Лучший рисунок", "Креативная фотография", "Лучшая статья", "Лучшее селфи", "Лучший панорамный вид".
Темы всех работ должны касаться городской жизни.
Итоги конкурса подведут в сентябре, тогда же в хокимияте организуют выставку.
Соревнование проходит не только на узбекском, но и на русском языке. В нем могут принять участие жители старше 14 лет.
Победители получат ноутбук (1 место), планшет (2 место) или смартфон (3 место).
Акция пройдет с 25 июля по 6 августа, общее голосование – с 9 по 11 августа.
Ранее администрация столицы заявила об открытии конкурса на разработку герба Ташкента. Символ должен вызывать у зрителей чувство гордости, патриотизма и единения.