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Коробки с планшетами

Победители конкурса "Мой Ташкент" получат ноутбуки и планшеты

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Хокимият столицы объявил о старте соревнования, оно будет проходить по пяти номинациям.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Хокимият Ташкента объявил о старте конкурса "Мой Ташкент", сообщает портал "Новости Узбекистана".

Он будет проходить по пяти номинациям – "Лучший рисунок", "Креативная фотография", "Лучшая статья", "Лучшее селфи", "Лучший панорамный вид".

Достопримечательности Ташкента. Узбекистан
© Flickr / stefan_fotos
В Ташкенте выберут герб

Темы всех работ должны касаться городской жизни.

Итоги конкурса подведут в сентябре, тогда же в хокимияте организуют выставку.

Соревнование проходит не только на узбекском, но и на русском языке. В нем могут принять участие жители старше 14 лет.

Победители получат ноутбук (1 место), планшет (2 место) или смартфон (3 место).

Акция пройдет с 25 июля по 6 августа, общее голосование – с 9 по 11 августа.

Ранее администрация столицы заявила об открытии конкурса на разработку герба Ташкента. Символ должен вызывать у зрителей чувство гордости, патриотизма и единения.

Теги:
Хокимият Ташкента, культурная столица, Конкурс



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  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
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