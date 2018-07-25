Век учись: в Узбекистане утвержден список вузов для второго образования

Абитуриенты должны с 20 июля по 20 августа предоставить в приемную комиссию оригинал диплома, копии паспорта, заявление на имя ректора.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Министерство образования Узбекистана утвердило список для второго высшего и последующего образования на 2018-2019 годы, сообщает пресс-служба ведомства.

Желающие получить еще одну специальность должны с 20 июля по 20 августа предоставить в приемную комиссии пакет документов, среди которых заявление на имя ректора образовательного учреждения, оригинал диплома государственного образца о высшем образовании, шесть фотографий размером 3,5 на 4,5 см, медицинскую справку, копию паспорта и воинский билет.

© Sputnik / Евгений Биятов Как превратить вузы Узбекистана в научные центры

В список вошли Узбекский национальной университет мировых языков, Национальной университет Узбекистана, Ташкентский государственный технический университет, Термезский государственный институт, Бухарский государственный медицинский институт и ряд других, всего более 50 образовательных учреждений.

Накануне Самаркандский институт экономики и сервиса договорился с Казанью о сотрудничестве – вузы будут выдавать студентам, обучающимся по соответствующим программам, "двойные дипломы".

В 2018 году в Узбекистане планируют провести реформу образования. Глава Минобра Иномжон Мажидов призвал преобразовывать высшие учебные заведения в современные научные центры.