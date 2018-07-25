Кинотеатры обязали ежедневно показывать узбекское кино

Лучшие узбекские фильмы также должны быть представлены на крупнейших кинофестивалях по всему миру, следует из постановления президента Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Кинотеатры Узбекистана с 1 января 2019 года будут обязаны показывать не менее двух полнометражных картин отечественного производства в сутки, следует из постановления президента "О дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии".

Документ утверждает "дорожную карту" совершенствования киноиндустрии в республике.

"С 1 января 2019 года вводится система квотирования объемов показа отечественных художественных фильмов в кинотеатрах страны, независимо от формы собственности, не менее двух полнометражных таких фильмов в сутки, а начиная с 1 января 2021 года – не менее 25% от месячного объема экранного времени, в праздничные дни – 40%", - говорится в постановлении.

В соответствии с "дорожной картой", лучшие узбекские фильмы должны быть ежегодно представлены на международных кинофестивалях в Берлине, Венеции, Каннах, Москве, Роттердаме, Пусане и а также крупных кинорынках мира.

Напомним, в постановлении также говорится, что к 2020 году в Ташкенте должен открыться филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).