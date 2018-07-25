Прелесть скромности: в финале "Красы Вселенной" запретили купальники

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Руководство конкурса "Краса Вселенной" запретило участницам выходить в финале в купальниках, сообщает пресс-служба проекта.

Организаторы пересматривают политику в сторону выделения внутренних качеств вместо акцента на внешних данных.

Также таким образом они надеются привлечь новых претенденток, моральные нормы или воспитание которых не позволяет появляться на публике в полуобнаженном виде.

"Дело в том, что красота человека, в данном случае участницы конкурса скрывается внутри нее. <…> Девушкам в будущем еще рожать и становиться мамами, поэтому, я считаю, что неэтично будет выставлять на публичное обозрение полуобнаженные женские фигуры", - заявил председатель жюри и генеральный продюсер международного проекта Леонид Хромов.

Теперь выход на сцену в купальниках заменит творческий конкурс, информация о нем появится позже.

В прошлом году в финал "Красы Вселенной" попали две ташкентки – Анета Султанова и Анастасия Половинкина. Тогда в нем принимали участие 11 жительниц из 6 стран мира – Узбекистана, России, Таджикистана, Чехии, Беларуси и Германии.