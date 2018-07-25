15:31 25 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
Участницы конкурса красоты

Прелесть скромности: в финале "Красы Вселенной" запретили купальники

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
232 0 0

Руководство проекта пересматривает политику – в сторону выделения внутренних качеств участниц вместо акцента на внешних данных.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Руководство конкурса "Краса Вселенной" запретило участницам выходить в финале в купальниках, сообщает пресс-служба проекта.

Организаторы пересматривают политику в сторону выделения внутренних качеств вместо акцента на внешних данных.

Также таким образом они надеются привлечь новых претенденток, моральные нормы или воспитание которых не позволяет появляться на публике в полуобнаженном виде.

"Дело в том, что красота человека, в данном случае участницы конкурса скрывается внутри нее. <…> Девушкам в будущем еще рожать и становиться мамами, поэтому, я считаю, что неэтично будет выставлять на публичное обозрение полуобнаженные женские фигуры", - заявил председатель жюри и генеральный продюсер международного проекта Леонид Хромов.

Теперь выход на сцену в купальниках заменит творческий конкурс, информация о нем появится позже.

В прошлом году в финал "Красы Вселенной" попали две ташкентки – Анета Султанова и Анастасия Половинкина. Тогда в нем принимали участие 11 жительниц из 6 стран мира – Узбекистана, России, Таджикистана, Чехии, Беларуси и Германии.

По теме

Участницы "Мисс СНГ" завоевывают соцсети
Теги:
финал, Конкурс, краса вселенной



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молодой человек катается на велосипеде
    Узкая дорожка

    На улицах Казахстана разворачиваются нешуточные баталии: велосипедисты и пешеходы не могут поделить велодорожки - как решить конфликт, рассуждает колумнист Sputnik.

  • Спортсмены во время соревнований на всемирных играх кочевников. Архивное фото
    Игры кочевников

    Sputnik Кыргызстан продолжает рассказывать о видах спорта, включенных в программу III Всемирных игр кочевников. Сегодня речь пойдет об ашыртмалы аба гюреши.

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Тучи на границе

    Таджикские пограничники нейтрализовали трех вооруженных афганских контрабандистов и изъяли свыше 100 килограммов наркотиков.

  • Туристы в Дворце ширваншахов в Баку, фото из архива
    На пике популярности

    Столица Азербайджана возглавила рейтинг городов СНГ по результатам анализа популярности туристических поездок летом 2018 года.

  • Министр Сергей Ковальчук
    Месяц безвиза

    Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук прокомментировал увеличение срока безвизового пребывания иностранцев в республике.

  • Свадьбы в Абхазии
    Сплошная романтика

    Абхазия имеет большой потенциал для развития свадебного туризма: гости едут за тысячи километров ради свадебной церемонии на диких пляжах или в горах республики.

  • Жозе Моуриньо
    Был разменной монетой

    Британская пресса сообщила подробности перехода полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед" в 2016-м году.

  • Пластиковые бутылки и другой мусор плавает в воде
    Пластиковая смерть

    Количество пластикового мусора в Латвии только увеличивается, из-за чего гибнут птицы, рассказал орнитолог.

  • Посольство России в Литве, архивное фото
    Только спокойствие!

    Посольство России в Литве прокомментировало слова министра иностранных дел республики о вмешательстве Москвы в предстоящие выборы в стране.

  • Молодой человек катается на велосипеде
    Узкая дорожка

    На улицах Казахстана разворачиваются нешуточные баталии: велосипедисты и пешеходы не могут поделить велодорожки - как решить конфликт, рассуждает колумнист Sputnik.

  • Спортсмены во время соревнований на всемирных играх кочевников. Архивное фото
    Игры кочевников

    Sputnik Кыргызстан продолжает рассказывать о видах спорта, включенных в программу III Всемирных игр кочевников. Сегодня речь пойдет об ашыртмалы аба гюреши.

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Тучи на границе

    Таджикские пограничники нейтрализовали трех вооруженных афганских контрабандистов и изъяли свыше 100 килограммов наркотиков.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев
Молод и энергичен: президент Узбекистана отмечает день рождения
Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии
В Индонезии появился на свет мальчик с двумя лицами
Промышленность Узбекистана
От масла до автомобилей: промышленность Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054