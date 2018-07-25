Почему ломают элитные дома на Чарваке

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. На Чарваке ломают незаконно построенные элитные дома на Чарваке, сообщает канал "Узбекистан 24".

Главная цель работ – благоустроить и привести в порядок туристическую зону, изучением занимается специально созданная рабочая группа.

"Согласно постановлению кабинета министров, на этой территории выделено 94 тысячи гектаров земли. Сейчас участники группы занимаются улучшением социально-экономической ситуации в районе. Создаются необходимые условия для свободного перемещения туристов, расширяются дороги", - рассказал заместитель хокима района Элмурод Пулатов.

По его словам, власти также занимаются сносом домов в охраняемой зоне. Владельцам должны выделить земельные участки, для них в течение трех месяцев построят качественные дома. Пока им выделяют компенсации в размере 6 миллионов сумов.

С проблемными объектами отдельно работает правительственная комиссия, в составе которой – представители всех причастных организаций.

Организованы штабы для решения вопросов жителей.

Ситуацию активно обсуждают пользователи интернета. Многие указывают на безответственное отношение некоторых арендодателей к природе и реке Чирчик, куда идут канализационные отходы.