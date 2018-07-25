Новые радары в тоннеле установили в центре Ташкента

Еще четыре устройства ввели в эксплуатацию вьезде и выезде на улицу Абдуллы Кадыри.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. В центре Ташкента установили четыре новых радара, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Устройства для регистрации скорости движения автомобилей ввели в эксплуатацию в местах въезда и выезда на улицу Абдуллы Кадыри.

На прошлой неделе радары установили напротив массива Ибн Сино вблизи рынка "Чигатай Ок тела", напротив банкетного зала "Мароканд", на Гиламсарое и в Юнусабадском районе.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Еще в четырех местах в Ташкенте установили радары

В начале июня в городе появились более 30 автоматизированных комплексов.

Цель измерителей скорости – активизация борьбы с лихачами на дорогах, которые создают опасные ситуации на дорогах.

Устройства в Ташкенте способны показать скорость машин, движущихся на расстоянии не более 350 метров.

Кроме того, сотрудники службы безопасности работают над ситуацией с освещением на Ташкентской центральной дороге.