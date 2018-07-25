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Иностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра, получая трудовой патент

Ежегодный приток мигрантов в Россию составит полмиллиона человек — Росстат

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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По оптимистическому прогнозу Росстата к 2036 году в стране будет жить 157 миллионов человек. Служба улучшила свои ожидания, учитывая рост количества мигрантов до полумиллиона.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik По обновленному  демографическому прогнозу Росстата, к 2036 году население  России составит 157 миллионов  человек. Усредненный вариант прогноза говорит о том, что население страны к этому сроку, напротив, уменьшится до 145 миллионов. В случае разворачивания пессимистичного сценария, предполагается, что численность населения России сократится до 136 миллионов.

В конце декабря прошлого года Росстат ожидал, что через 18 лет в стране будет жить до 154 миллионов  человек. Средний вариант прогноза предполагал 147 миллионов. Увеличение численности населения объясняли миграционным, а не естественным приростом. Каждый год, полагали в ведомстве, в страну будет переезжать 350–450 тысяч новых жителей по высокому варианту прогноза  и 285–300 тысяч по среднему.

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Оптимистичный вариант новой версии прогноза скорректирован  с учетом Концепции демографической политики России до 2025 года и государственной программы «Развитие здравоохранения», запущенной в 2017 году, которая направлена на улучшение качества медицинского обслуживания, увеличение продолжительности жизни и снижение смертности. Еще в одном показателе, который должен способствовать приросту населения, Россия пока не преуспела: отток населения за счет эмиграции в другие страны продолжается, но зато есть потенциал для  прироста  за счет мигрантов. Ожидания аналитиков по числу мигрантов  выросли — ежегодно в страну могут прибывать до полумиллиона человек.

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Эксперты полагают, что миграция будет пока увеличиваться, потому как Таджикистан, Узбекистан и Киргизия каждый год выбрасывают на рынок труда дополнительное количество невостребованной рабочей силы . Этот процесс будет продолжаться и нарастать. Свою роль сыграет и упрощенная процедура предоставления гражданства этническим русским, уверен президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин. По его мнению, резервы увеличения численности населения за счет мигрантов гораздо выше, чем резервы роста за счет естественного прироста населения.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, многофункциональным миграционным центром в  Сахарово  ежегодно  выдается около 400 тысяч патентов. 46% патентов получили узбекистанцы, 32% — таджикские граждане. Далее идут граждане Украины (12%), Молдавии (7%) и Азербайджана (3%).

Статистика свидетельствует об увеличении интереса мигрантов к легальной работе в экономике города. Количество выданных патентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 20%, а число повторных обращений за патентом достигло 62%.

Поступления в бюджет Москвы по патентам от трудовых мигрантов выросли на 26%, составив 7,7 миллиардов рублей.

 

Теги:
население, статистика, миграция



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