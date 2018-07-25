Родная речь: в России разрешили выбирать язык обучения в школе

Госдума приняла во втором чтении законопроект об изучении языков, принять решение смогут родители или законные представители ребенка.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Госдума России приняла во втором чтении проект об изучении родных языков, сообщает РИА Новости.

Одобрить документ нижней палате парламента ранее рекомендовал профильный комитет ГД, однако с рядом поправок. Русский язык включен в перечень родных языков народов Российской Федерации.

Выбор смогут сделать родители или законные представители при приеме или переводе ребенка в школу.

Законопроект также устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, а изучение родных языков – с учетом потребностей детей и их семей.

Кроме того, рабочая группа ранее предложила учредить в России фонд поддержки родных языков, он будет заниматься проблемами науки в этой сфере и разработкой методик, подготовкой учебников и учебных пособий.

В российской системе образования изучается 59 языков, а преподавание идет на 30.

В Узбекистане русский язык получил распространение после присоединения Ташкента в 1860-х годах. Сегодня на разговорном уровне им владеет до 80% населения.