Родная речь: в России разрешили выбирать язык обучения в школе

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Госдума России приняла во втором чтении проект об изучении родных языков, сообщает РИА Новости.
Одобрить документ нижней палате парламента ранее рекомендовал профильный комитет ГД, однако с рядом поправок. Русский язык включен в перечень родных языков народов Российской Федерации.
Выбор смогут сделать родители или законные представители при приеме или переводе ребенка в школу.
Законопроект также устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, а изучение родных языков – с учетом потребностей детей и их семей.
Кроме того, рабочая группа ранее предложила учредить в России фонд поддержки родных языков, он будет заниматься проблемами науки в этой сфере и разработкой методик, подготовкой учебников и учебных пособий.
В российской системе образования изучается 59 языков, а преподавание идет на 30.
В Узбекистане русский язык получил распространение после присоединения Ташкента в 1860-х годах. Сегодня на разговорном уровне им владеет до 80% населения.