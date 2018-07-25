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Автобус на трассе

Еще один автобусный рейс запущен между Узбекистаном и Казахстаном

Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Протяженность маршрута составляет 583 километра, время в пути — 10,5 часов.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Прямой автобусный междугородний маршрут курсирует между Ташкентом и казахстанским городом Кызылорда с прошлой субботы, это уже третий рейс между Узбекистаном и Казахстаном, открывшийся в 2018 году, сообщает "Узавтотранс".

"Открытие ежедневного международного автобусного рейса по маршруту "Ташкент — Кызыл-Орда" состоялось 21 июля, в 17.00 (15.00 мск) на автовокзале "Ташкент", — говорится в сообщении.

Протяженность маршрута составляет 583 километра, время в пути — 10,5 часов. Стоимость проезда по маршруту — 97 тысяч сумов.

По данным агентства, пассажиры автобусных рейсов будут в приоритетном порядке проходить границу через контрольно-пропускной пункт в течение получаса.

В салоне автобуса, архивное фото
CC0 / Pixabay
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В марте 2017 года правительства двух стран подписали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о международном автомобильном сообщении, предусматривающие организацию регулярных автобусных маршрутов. В частности, каждому перевозчику будет предоставляться право работать в течение пяти лет на определенном маршруте между крупными городами двух стран. Документ выступил в силу 17 ноября 2017 года.

С середины 1990-х годов автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном отсутствовало. С января 2018 года запущены регулярные ежедневные рейсы по автобусному маршруту "Ташкент-Чимкент", в апреле – из Ташкента в Алма-Ату.




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