Дополнительные поезда между Ташкентом и Ургенчем продлили до 11 августа

Ранее сообщалось, что дополнительные рейсы будут курсировать до 27 июля.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Дополнительные поезда по маршруту Ташкент-Ургенч-Ташкент продолжат курсировать в начале августа, сообщила пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Дополнительный поезд №256/255 отправится 27, 29, 31 июля и 2, 4, 6, 8 и 10 августа с Южного вокзала Ташкента в 14:30 по местному времени. Из Ургенча в столицу поезд будет отъезжать 28, 30 июля, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 августа в 8:35 утра по местному времени.

Ранее сообщалось, что дополнительные рейсы будут курсировать до 27 июля.

За дополнительной информацией можно обращаться в справочные вокзалов.

Напомним, с 16 июля этого года аэропорт Ургенча временно закрыт.