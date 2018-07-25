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Мультфильмы от Узбекнефтегаза научат детей экономить энергоресурсы и семейный бюджет

Мультфильм об экономии света и газа покажет "Узбекнефтегаз"

Пресс-служба "Узбекнефтегаз"
Общество
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"Кувват" привлекает внимание маленьких узбекистанцев к теме природы и бережного отношения к энергоресурсам.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Мультипликационный сериал для маленьких узбекистанцев об экономии газа и света создал "Узбекнефтегаз", сообщает пресс-служба компании.

Мультфильм призван привлечь внимание детей к теме природы, бережного отношения к энергоресурсам и новым технологиям.

Они успели посмотреть три серии, две из которых в последние дни июня показали на телеканале "Боламжон", они также скоро выйдут на "Севимли – ТВ", "Миллий" и "Зув-ТВ".

"Мультфильм полон веселых приключений озорных ребят и их маленького друга – котенка Момиквоя, смешных ситуаций и тех интересных и полезных советов, которые дает робот Кувват - символ сбережения энергии", - говорится в пресс-релизе.

Главные герои – веселые и любознательные брат с сестрой Тахир и Зухра. Робот указывает им на ошибки в использовании света и газа и рассказывает, как добывают исчерпаемые ресурсы, как правильно ими пользоваться и не тратить слишком много.

Теги:
Экономика, Узбекнефтегаз, мультфильм



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