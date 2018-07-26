Как будет выглядеть электронный протокол для пешеходов-нарушителей

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. МВД Узбекистана утвердило инструкцию по электронному оформлению протоколов о правонарушениях, которые составляются в отношении пешеходов, водителей мопедов и велосипедов, сообщила пресс-служба.

Момент, когда пешеход совершает нарушение, должен быть зафиксирован на фото специальным устройством. Сотрудник милици должен представиться пешеходу, по требованию предъявить служебное удостоверение, затем объяснить причину остановки и проинформировать о совершенном нарушении правил дорожного движения.

Сотрудник должен попросить пешехода предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет и т. д.). Если документов нет, пешехода попросят предоставить о себе верные данные, предупредив о том, что в случае предоставления неверных данных он может быть доставлен в территориальный орган внутренних дел для установления личности.

Полученные от пешехода данные сотрудник должен внести в специальное устройство, соединенное с базой данных Главного управления миграции и оформления гражданства МВД.

Устройство автоматически определит время и место совершения нарушения, а затем зафиксирует его в протоколе вместе с данными об инспекторе ДПС и информацией о правонарушении.

Пешеходу предложат ознакомиться с протоколом и подтвердить введенную информацию отпечатком пальца. Протокол с квитанцией для оплаты штрафа отправят в электронный кабинет гражданина на Едином портале интерактивных государственных услуг или в течение трех дней вышлют по почте на адрес его постоянного места жительства. Неоплаченный вовремя штраф будет автоматически взят на контроль через систему биллинга.

Если у пешехода будут претензии по факту правонарушения, электронный протокол направят в соответствующий административный суд.

Нарушением правил дорожного движения для пешеходов считается переход проезжей части в неустановленных местах, использование телефона или других отвлекающих внимание электронных устройств при движении по проезжей части или пешеходному переходу, неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, нахождение на проезжей части с целью оказания услуг водителям.