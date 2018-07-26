Выше неба: 200-метровое здание построят в Tashkent City

Многофункциональный комплекс включит в себя бизнес-центры класса "А+", пятизвездочный отель, апартаменты с сервисом премиум-класса.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. На 80 гектарах Tashkent City построят 200-метровый небоскреб с 45 этажами, сообщается на странице проекта в Facebook.

Facebook Tashkent City Проект самого высокого здания в Ташкенте

Комплекс будет включать бизнес-центры класса "A+", пятизвездочный отель Ritz Carlton, апартаменты с сервисом премиум-класса, галерею бутиков.

За строительство объекта взялась компания Murad Buildings, он станет самым высоким жилым зданием в Узбекистане. Одна из основных инженерных задач – прочность конструкции. Также специалисты учитывают сейсмические особенности региона.

Пользователи положительно оценили инициативу и поддержали ее.

"Желаем удачи Murad Building. Мы рады за вас", - написал Дилшод Эркинов.

В основном аудитория приветствует первый вариант макета.

К строительству привлечены международные специалисты, заключены договоры о сотрудничестве с зарубежными партнерами.

"Из ресторана со смотровой площадкой на последнем этаже небоскрёба можно будет наблюдать за ритмами столицы с высоты птичьего полета. А на нижних этажах комплекса расположатся зал для торжеств, SPA салон, фитнес-клуб, рестораны, центр бытовых услуг и вместительная парковочная зона", - уточняется в сообщении.

Строительные работы начнут в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Tashkent City готовы инвестировать 1,3 миллиарда долларов иностранные фирмы. Проект разделен на два этапа, первый из них планируют закончить через 2,5 года.