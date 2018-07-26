Парки, мусор, цены: эксперты обсудили культуру отдыха в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Темой очередного заседания Международного пресс-клуба стала культура отдыха в Узбекистане, однако обсуждение довольно быстро переключилось на ценовую доступность аттракционов и услуг, а также неподобающее поведение людей в общественных местах.

Всего в республике насчитывается свыше 200 парков культуры и отдыха. В столице их 24, и только два из них государственные. В Ташкенте сегодня особенно сильно заметен бум строительства новых парков. Однако люди отмечают и выросшую цену на аттракционы. Так, в новых парках "Ашхабад" и Central Park, цены на билет варьируется от 4 до 25 тысяч сумов. Тогда как в ряде других столичных парков стоимость билета не превышает 5 тысяч сумов.

Руководители новых парков на заседании пресс-клуба объяснили высокие цены тем, что новые аттракционы потребовали значительных вложений. Вопрос о регулировании цен на билеты повис в воздухе: кто должен это контролировать?

"Сейчас мы становимся свидетелями резкого роста количества парков, все больше предпринимателей вкладывают средства в эту сферу. Парк Гафура Гуляма — государственный, он один из самых посещаемых в Ташкенте. Мы стараемся идти в ритме с новыми тенденциями, обновляем аттракционы. У нас на балансе 18 аттракционов, оставшихся с советских времен, остальные новые, их общее количество 70", — отметил директор парка Сардор Султанов.

Большое количество современных парков в ближайшем будущем появится и в регионах. Уже готовится документ о государственно-частном партнерстве. Один из важных пунктов в нем будет посвящен предоставлению отдельных территорий под строительство новых культурных объектов, в том числе и парков.

Самой животрепещущей темой обсуждения стала культура поведения людей в общественных местах. Примеров неподобающего отношения к крупным культурным событиям много. Можно вспомнить, например, ажиотаж и давку при приготовлении рекордного плова.

К сожалению, сегодня в парках культуры и отдыха посетители оставляют за собой впечатляющее количество мусора. Именно этому был посвящен отдельный видеоролик, отснятый командой международного пресс-клуба. В кадр попали бутылки, этикетки от мороженого и прочее, выброшенные не в мусорный бак, а в озера и на тротуары.

"Один из факторов того, что раньше народ был более дисциплинированным, возможно то, что в советское время уделялось большое внимание дисциплине и поведению. Эпоха рыночных отношений, с одной стороны, принесла свободу и разнообразие, но в то же время мы упустили важные моменты с культурой поведения. Ее нужно воспитывать с самого раннего детства, закреплять в детсадах, в школах, в вузах. И, безусловно, все это начинается с семьи, это комплекс проблем, которые мы должны решать", — отметила заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова.

© Sputnik / Максим Блинов Всем мороженого: в ташкентском парке гостям бесплатно раздают десерт

К ее словам также присоединился директор парка Гафура Гуляма, который отметил, что в их парке регулярно проводятся мероприятия, посвященные культуре отдыха и поведению сотрудников и посетителей, но этого недостаточно. В качестве примера, приводились большие штрафы за выкинутый мусор в неположенном месте в зарубежных парках.

Эксперты также говорили о несистемной работе в сфере культуры и просветительства в парках. К примеру, проводимые в некоторых парках книжные конкурсы могли бы проходить на регулярной основе. Пора задуматься и о создании книжных лавок, инфокиосков.

Многие отмечали также, что Узбекистану нужны полифункциональные парки. Ведь у таких парков несколько развлекательных зон, отвечающих запросам посетителей разных возрастов. И такие развлекательные комплексы уже появятся в скором будущем. Но чтобы подтянуть культуру поведения людей нужны срочные меры, уверены специалисты.