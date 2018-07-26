13:59 26 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
Парк Ашхабад в Ташкенте

Парки, мусор, цены: эксперты обсудили культуру отдыха в Узбекистане

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
122 0 0

Всего в республике насчитывается свыше 200 парков культуры и отдыха, активно идет строительство новых.

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Темой очередного заседания Международного пресс-клуба стала культура отдыха в Узбекистане, однако обсуждение довольно быстро переключилось на ценовую доступность аттракционов и услуг, а также неподобающее поведение людей в общественных местах.  

Всего в республике насчитывается свыше 200 парков культуры и отдыха. В столице их 24, и только два из них государственные. В Ташкенте сегодня особенно сильно заметен бум строительства новых парков. Однако люди отмечают и выросшую цену на аттракционы. Так, в новых парках "Ашхабад" и Central Park, цены на билет варьируется от 4 до 25 тысяч сумов. Тогда как в ряде других столичных парков стоимость билета не превышает 5 тысяч сумов. 

Новые арт-объекты в Ташкенте
© Facebook / Общественный совет при хокимияте Ташкента
Арт-объект или китайский ширпотреб: жители Ташкента обсуждают скульптуры
Руководители новых парков на заседании пресс-клуба объяснили высокие цены тем, что новые аттракционы потребовали значительных вложений. Вопрос о регулировании цен на билеты повис в воздухе: кто должен это контролировать?  

"Сейчас мы становимся свидетелями резкого роста количества парков, все больше предпринимателей вкладывают средства в эту сферу. Парк Гафура Гуляма — государственный, он один из самых посещаемых в Ташкенте. Мы стараемся идти в ритме с новыми тенденциями, обновляем аттракционы. У нас на балансе 18 аттракционов, оставшихся с советских времен, остальные новые, их общее количество 70", — отметил директор парка Сардор Султанов. 

Большое количество современных парков в ближайшем будущем появится и в регионах. Уже готовится документ о государственно-частном партнерстве. Один из важных пунктов в нем будет посвящен предоставлению отдельных территорий под строительство новых культурных объектов, в том числе и парков.  

Выкорчевывание деревьев в парке
Sputnik
Срубил одно - посади пять: как общественный совет предложил озеленить Ташкент
Самой животрепещущей темой обсуждения стала культура поведения людей в общественных местах. Примеров неподобающего отношения к крупным культурным событиям много. Можно вспомнить, например, ажиотаж и давку при приготовлении рекордного плова.

К сожалению, сегодня в парках культуры и отдыха посетители оставляют за собой впечатляющее количество мусора. Именно этому был посвящен отдельный видеоролик, отснятый командой международного пресс-клуба. В кадр попали бутылки, этикетки от мороженого и прочее, выброшенные не в мусорный бак, а в озера и на тротуары.  

"Один из факторов того, что раньше народ был более дисциплинированным, возможно то, что в советское время уделялось большое внимание дисциплине и поведению. Эпоха рыночных отношений, с одной стороны, принесла свободу и разнообразие, но в то же время мы упустили важные моменты с культурой поведения. Ее нужно воспитывать с самого раннего детства, закреплять в детсадах, в школах, в вузах. И, безусловно, все это начинается с семьи, это комплекс проблем, которые мы должны решать", — отметила заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова.  

Раздача мороженого
© Sputnik / Максим Блинов
Всем мороженого: в ташкентском парке гостям бесплатно раздают десерт
К ее словам также присоединился директор парка Гафура Гуляма, который отметил, что в их парке регулярно проводятся мероприятия, посвященные культуре отдыха и поведению сотрудников и посетителей, но этого недостаточно. В качестве примера, приводились большие штрафы за выкинутый мусор в неположенном месте в зарубежных парках.  

Эксперты также говорили о несистемной работе в сфере культуры и просветительства в парках. К примеру, проводимые в некоторых парках книжные конкурсы могли бы проходить на регулярной основе. Пора задуматься и о создании книжных лавок, инфокиосков. 

Многие отмечали также, что Узбекистану нужны полифункциональные парки. Ведь у таких парков несколько развлекательных зон, отвечающих запросам посетителей разных возрастов. И такие развлекательные комплексы уже появятся в скором будущем. Но чтобы подтянуть культуру поведения людей нужны срочные меры,  уверены специалисты.  




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина прячет деньги в ящик комода, фото из архива
    Счет на сотни

    В главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана рассказали, сколько коррупционеров разоблачили за полгода.

  • Отбор на детское Евровидение, архивное фото
    Идем на рекорд!

    Рекордное количество стран примет участие в детском конкурсе песни "Евровидение-2018", который состоится в ноябре этого года в Минске.

  • 30 сентября – День Победы и Независимости
    Путь к признанию

    Председатель комитета Совета Федерации России рассказал, как Абхазии и Южной Осетии добиваться международного признания.

  • Пляж озера Севан
    Мутные воды

    Цвет воды в озере Севан принял сине-зеленый оттенок, что серьезно обеспокоило специалистов. Они назвали причины изменений.

  • Музей оккупации Латвии
    Музей фальсификации

    В своем путеводителе по памятным местам Риги Музей оккупации поместил убитую нацистами Мать Марию в раздел "жертв советской оккупации".

  • Вячеслав Титов
    Табу на правду

    Что ждет русского депутата из Клайпеды, заявившего о причастности "лесного брата" к гибели тысяч мирных жителей Литвы?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев
Молод и энергичен: президент Узбекистана отмечает день рождения
Металлург Аркадий Мгдсян из Алаверди
"Бессмертный русский": трюк сталевара поразил интернет-пользователей
Промышленность Узбекистана
От масла до автомобилей: промышленность Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054