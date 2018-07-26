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Начало акции Подари городу скамейку и урну

Общественный совет предложил бизнесменам подарить Ташкенту скамейки

© Facebook / Общественный совет при хокимияте Ташкента
Общество
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В рамках акции бизнесмены могут установить на любой территории города скамейки и урны, брендировав их своим логотипом.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Общественный совет при хокимияте Ташкента предложил предпринимателям подарить городу скамейки и урны.

"После истории с восстановлением мозаики в Общественный совет обратились предприниматели, желающие благоустроить город. Предлагаем сделать Ташкент удобным для отдыха и решить вопрос со скамейками и урнами", - говорится на странице совета в Facebook.

В рамках акции "Подари городу скамейку и урну" бизнесмены могут установить на любой территории города скамейки и урны, брендировав их своим логотипом.

Дизайнеров, художников и жителей Ташкента совет призвал поделиться видением того, как должны выглядеть скамейки в Ташкенте. Желающие поучаствовать в акции бизнесмены также должны обратиться в совет.




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