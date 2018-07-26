В Узбекистане начнут производить средства от рака

Об этом договорились министр здравоохранения Алишер Шадманов с гендиректором белорусской компании Валерием Шевруком.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. В Узбекистане займутся производством для лечения онкологических заболеваний и изделий для гемодиализа, сообщает Минздрав республики.

Об этом глава ведомства Алишер Шадманов договорился с генеральным директором холдинга "Белфармпром" Валерием Шевруком.

В Узбекистане организуют совместное предприятие, оно будет специализироваться на производстве современных медицинских препаратов при борьбе с онкологией.

По мнению белорусских фармацевтов, сырьевая база Узбекистана и межотраслевая промышленная кооперация создают комфортные условия для работы иностранных инвесторов.

Кроме того, стороны подписали соглашение в области производства изделий для гемодиализа – способа очищения крови при почечной недостаточности – и расходных материалов.

"Сотрудничество Министерства здравоохранения Узбекистана с холдингом "Белфармпром" стало важным шагом на пути эффективного решения подобных актуальных медико-социальных вопросов, охраны здоровья и развития медицины", - уточняется в пресс-релизе.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире обнаруживают около 16 миллионов первичных состояний рака. В Узбекистане на учете по онкозаболеваниям стоят более 100 тысяч больных.