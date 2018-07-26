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Новое здание хокимията Чиланзарского района Ташкента

Диалог столиц: Дни Москвы впервые пройдут в Ташкенте

Пресс-служба хокимията Чиланзарского района
Общество
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Об этом городская администрация договорилась с делегация Департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы.

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В Ташкенте впервые проведут Дни Москвы, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Об этом представители хокимията договорились на встрече с делегацией Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, которую возглавил замначальник Отдела министра Олег Шутенко.

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Праздник запланирован на октябрь 2018 года, он пройдет параллельно с первым российско-узбекским форумом межрегионального сотрудничества.

Стороны намерены организовать культурные и спортивные мероприятия, форум могут посетить президенты обеих стран.

Кроме того, в следующем году в Москве также состоятся Дни Ташкента.

Представители ведомств договорились и о сотрудничестве в рамках инфраструктурных проектов.

В июне российское конструкторское бюро "Стрелка", разработавшее знаменитый парк "Зарядье", заявило о планах по реконструкции общественных пространств Ташкента. В столице Узбекистана расширят тротуары, выделят велодорожки, организуют стрит-ритейлы и места отдыха.

Также для жителей города запустили краудсорсинговую платформу, они могут высказать свои идеи и предложения по благоустройству.

Теги:
праздник, Хокимият, Москва



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