Иностранные абитуриенты подали в российские вузы на 17% больше заявлений

По данным Рособрнадзора, больше всего заявлений поступило от абитуриентов из Узбекистана, Ирана, Египта, Ирака, Марокко, Саудовской Аравии, Туниса.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Число заявлений от иностранных абитуриентов за июль выросло в российских вузах почти на 17%, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отмечает рост заявлений на процедуру признания иностранного образования с целью поступления в российские университеты. В частности, только за июль 2018 года число заявлений выросло почти на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило более 3 тысяч обращений", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что любой желающий, который собирается учиться или работать в России, должен подтвердить иностранное образование или квалификациюю

"За признанием иностранного образования к нам обращаются абитуриенты из тех стран, с которыми нет соглашений о взаимном признании. Относительно стран, с кем такие соглашения есть, процедура другая: поступающие идут сразу в образовательные организации, где их встречают специалисты международных служб или приемных комиссий, которые могут дать оценку подпадающим под соглашения иностранным дипломам", - приводит пресс-служба слова директора Главэкспертцентра Веры Скоробогатовой.

По данным Рособрнадзора, больше всего заявлений поступило от абитуриентов из Узбекистана, Ирана, Египта, Ирака, Марокко, Саудовской Аравии, Туниса.

Рособрнадзор оказывает государственные услуги по признанию иностранного образования или иностранной квалификации, по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности.

Сейчас в России учатся более 250 тысяч иностранных студентов, что составляет 5% от общего числа студентов, и для их приема в вузы страны требуется процедура признания.