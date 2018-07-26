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Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2018 из Узбекистана Дарья Масальская

Белокурая красотка из Узбекистана на "Мисс СНГ-2018" ни с кем не конфликтует

Sputnik / Владислав Воднев
Общество
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Дарья Масальская в числе 19 конкурсанток поборется за титул самой красивой девушки содружества.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Единственная представительница Узбекистана на конкурсе "Мисс СНГ-2018" Дарья Масальская рассматривает это соревнование как возможность для развития своего потенциала.

"Нас вкусно кормят, мы живем в шикарной гостинице. Благодаря хорошему уровню организации конкурса среди девушек не возникает конфликтов, девочки сохраняют нейтралитет и свои эмоции выражают в позитивном ключе", – поделилась Дарья впечатлениями от конкурса с корреспондентом Sputnik Казахстан.

Дарья надеется, что на "Мисс СНГ" ей удастся познакомиться с интересными людьми и немного попутешествовать. В Астане девушка уже второй раз и в оба своих приезда запомнила капризную погоду столицы Казахстана.

Участницы конкурса красоты Мисс СНГ-2018
Sputnik / Владислав Воднев
Участницы конкурса красоты Мисс СНГ-2018

 

Международный конкурс "Мисс СНГ-2018" проходит в Астане с 17 по 27 июля. За титул самой красивой девушки содружества поборются 19 конкурсанток из Казахстана, России, Грузии, Кыргызстана, Украины, Латвии, Таджикистана, Армении, Беларуси и Узбекистана. Грузия, Латвия и Украина не являются членами СНГ, поэтому представительницы этих стран приглашены на конкурс как специальные участницы.

Победительница "Мисс СНГ-2018" получит корону, денежный приз и подарки от спонсоров конкурса.

Конкурс "Мисс СНГ" проводится с 1996 года.

 

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