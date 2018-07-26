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Интеллектуальный класс открылся в ТУИТ

ТУИТ переходит на кредитную систему обучения

© ccitt.uz
Общество
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При кредитной системе образования уровень освоения студентом определенного учебного курса зависит от накопления определенного количества кредитов на основе различных критериев.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. В Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) и его филиалах, начиная с 2018-2019 учебного года, внедрена кредитная система образования по подготовке кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщили в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Постановление "О мерах по коренному совершенствованию и повышению эффективности системы подготовки кадров в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий" принято правительством Узбекистана 24 июля.

Отмечается, что основная цель перехода на кредитную систему образования - обеспечение вхождения университета в ряд престижных вузов мира.

"Внедрение кредитной системы образования в учебный процесс университета позволит кардинально улучшить систему подготовки специалистов высокой квалификации, конкурентоспособных в условиях изменчивого международного рынка, а также ТУИТ войти в ТОП-1000 престижных университетов мира", - говорится в сообщении.

При кредитной системе образования уровень освоения студентом определенного учебного курса зависит от накопления определенного количества кредитов на основе различных критериев. Общее количество набранных студентом кредитов определяется на основе активного участия студента в занятиях, результатов тестовых испытаний в течение учебного курса, результатов научных изысканий, устных и письменных экзаменов, практики. 




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