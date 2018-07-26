Новый вид дистанционного образования будет внедрен в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik Центр развития системы "Электронное правительство", учитывая огромный неудовлетворенный спрос на образовательные услуги, предлагает внедрить новый вид дистанционного образования.
По данным экспертов, в 2017 году всего 9% абитуриентов поступили в высшие учебные заведения республики, около 27 тысяч студентов сделали свой выбор в пользу заграничных вузов.
Сократить разрыв между спросом и предложением в образовательной сфере мешает ряд объективных причин:
Во-первых, в Узбекистане при растущем количестве населения ощущается нехватка вузов и преподавательских ресурсов. Во-вторых, в основные учреждения высшего образования сосредоточены в столице и поэтому жители отдаленных регионов зачастую не имеют возможности учиться в них. В-третьих, несмотря на то, что в зарубежных вузах имеются современные курсы и программы подготовки специалистов, стоимость обучения в них слишком высока для потенциальных студентов.
В последние 6-7 лет в зарубежной практике широко применяются МООК-технологии. Массовый открытый онлайн-курс представляет собой обучающую систему, базирующуюся на современных мультимедийных технологиях, которые позволяют получать знания дистанционно, активно используя интерактив: учебные электронные издания, компьютерные обучающие системы, аудио-видеоматериалы. Данная система предлагает более широкий выбор программ и направлений, дает возможность проводить онлайн-семинары и принимать экзамены без личной встречи со студентами.
Среди первоочередных задач проекта - создание Национального открытого университета, привлечение к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов, создание современной материально-технической базы. Данный университет в своей деятельности будет кооперироваться как с местными, так и с ведущими мировыми образовательными учреждениями.
Также необходимо разработать единую национальную платформу системы контроля образования ( LMS), на основе которой будут функционировать массовые открытые образовательные курсы.
Успешное внедрение дистанционного образования и МООК-технологии в Узбекистане приведет к огромным положительным изменениям в высшем образовании и впоследствии может решить много вопросов, связанных с трудоустройством и повышением уровня жизни населения - считает Шадманов.