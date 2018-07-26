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Заседание пленумов Верховного суда и Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан

Развели и собрали долги: сколько дел рассмотрели гражданские суды Узбекистана

© Верховный суд Республики Узбекистан / Сардор Хамраев
Общество
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Основную часть дел составили бракоразводные процессы и дела по кредитным задолженностям.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. В первом полугодии 2018 года суды по гражданским делам рассмотрели 119 тысяч 823 дела и вынесли 165 тысяч 864 судебных приказа о взыскании обязательных платежей на сумму более 168 миллиардов сумов.

"По рассмотренным гражданским делам вынесено 102 тысячи 930 судебных решений, по которым более 83 % требований удовлетворено", - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда Узбекистана.

Заседание Верховного суда
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Уголовные суды в Узбекистане в первом полугодии рассмотрели 20 тысяч дел
Основную часть дел составили дела о расторжении брака, споры, вытекающие из долговых и кредитных договоров и дела особого производства.

При этом, более 42 тысяч дел были рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний.

Также, представители судов проведи  более 3,5 тысяч встреч с населением, где разъясняли им основные нормы закона и отвечали на распространенные вопросы.




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