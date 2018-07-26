Развели и собрали долги: сколько дел рассмотрели гражданские суды Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. В первом полугодии 2018 года суды по гражданским делам рассмотрели 119 тысяч 823 дела и вынесли 165 тысяч 864 судебных приказа о взыскании обязательных платежей на сумму более 168 миллиардов сумов.
"По рассмотренным гражданским делам вынесено 102 тысячи 930 судебных решений, по которым более 83 % требований удовлетворено", - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда Узбекистана.
При этом, более 42 тысяч дел были рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний.
Также, представители судов проведи более 3,5 тысяч встреч с населением, где разъясняли им основные нормы закона и отвечали на распространенные вопросы.