Случаи ВИЧ в Центральной Азии с 2010 года выросли в два раза

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. На международной конференции в Амстердаме специалисты ООН обсуждают борьбу с ВИЧ/СПИД и последние тенденции в этой сфере, сообщает Sputnik Таджикистан.

По данным экспертов, число больных, зараженных вирусом иммунодефицита человека, с 2010 года выросло в два раза.

© Sputnik / Александр Кондратюк Власти Узбекистана будут тратить больше средств на лечение больных ВИЧ

При этом в 2017 году из 1,4 миллиона человек, живущих с вирусом в Восточной Европе и Центральной Азии, осведомлены были 73%, в 2016 году их число составляло 69%.

По мнению представителей медицинских обществ и министров здравоохранения, одна из самых крупных проблем, препятствующих борьбы со СПИД – это стигматизация и дискриминация больных.

Подозрительное и негативное отношение общества заставляет таких людей скрывать свой статус.

В Узбекистане в начале июля приняли программу по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, до 2022 году на борьбу с ней направят 50 миллионов долларов.