Аэропорт "Ургенч" возобновит работу 10 августа

Воздушная гавань закрыта с 16 июля, там круглосуточно ведутся ремонтные работы по замене асфальта, задействовано более 50 единиц спецтехники.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Международный аэропорт Ургенча может возобновить работу 10 августа, сообщил на странице в Facebook хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.

Он встретился с работниками и руководством воздушной гавани на этой неделе.

"На сегодня в Ургенчской воздушной гавани ведутся в круглосуточном режиме ремонтные работы по замене асфальтного покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы генподрядной строительной организацией УП "Хоразм йул курилиш". Здесь задействовано свыше 50 единиц спецтехники", - написал глава Хорезма.

Аэропорт "Ургенч" закрыли 16 июля по техническим причинам и из-за перебоев с температурным режимом, рейсы перенесли в аэропорты Нукуса и Бухары.

Кроме того, Национальная компания "Узбекистон хаво йуллари" в связи с этой ситуацией скорректировала режим работы. Она отменила некоторые рейсы Ташкент-Ургенч-Ташкент.