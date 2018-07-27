Выпускники юридических колледжей поступят в ТГЮУ без экзаменов

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Выпускники юридических колледжей смогут поступить на 1 курс ТГЮУ без экзаменов, сообщается в постановлении Кабинет Министров №573.

Для получения направления в бакалавриат Ташкентского государственного юридического университета рейтинг выпускника по всем предметам должен составлять минимум 71%.

Соответствующий документ правительство приняло 24 июля, документ вступил в силу 25-го.

На этой неделе Минобр Узбекистана также утвердил список вузов для второго высшего и последующего образования на 2018-2019 годы. Среди указанных учреждений - Национальной университет Узбекистана, Узбекский национальной университет мировых языков, Бухарский государственный медицинский институт, Ташкентский государственный технический университет.

В июле в Узбекистане заявили о планах по проведению реформы образования. Президент призвал повысить статус учителей в обществе и прибавить им зарплаты, а министр высшего и среднего образования Иномжон Мажидов предложил преобразовать вузы республики в научные центры.