Узбекистанцы смогут арендовать авто на 30 дней без нотариуса

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. В Узбекистане разрешили арендовать автомобили без услуг нотариуса на 30 дней, сообщается в Telegram-канале Минюста.

Соответствующие изменения и дополнения внесены в статью 565 Гражданского кодекса Узбекистана, их накануне утвердил президент Шавкат Мирзиёев.

У водителей для оформления аренды попросят только водительское удостоверение международного образца.

В ближайшее время в четырех туристических центрах Узбекистана – Ташкенте, Бухаре, Хорезме и Самарканде запустят первые сервисы по аренде автомобилей (каршеринги). В республике этот вид услуг получил название Rent-car.

Цель нововведений – расширение туристического потенциала республики. В начале года проект стал предметом бурных дискуссий в правительстве страны.