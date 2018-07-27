15:26 27 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
В Узбекистане появиться услуга аренды автомобиля

Узбекистанцы смогут арендовать авто на 30 дней без нотариуса

© uzbektourism.uz
Общество
Получить короткую ссылку
381 0 0

Соответствующие поправки к статье 565 Гражданского кодекса утвердил 26 июля Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. В Узбекистане разрешили арендовать автомобили без услуг нотариуса на 30 дней, сообщается в Telegram-канале Минюста.

Соответствующие изменения и дополнения внесены в статью 565 Гражданского кодекса Узбекистана, их накануне утвердил президент Шавкат Мирзиёев.

Мужчина за рулем
CC0 / pixabay
Депутаты рассмотрели закон о легализации аренды авто без нотариуса

У водителей для оформления аренды попросят только водительское удостоверение международного образца.

В ближайшее время в четырех туристических центрах Узбекистана – Ташкенте, Бухаре, Хорезме и Самарканде запустят первые сервисы по аренде автомобилей (каршеринги). В республике этот вид услуг получил название Rent-car.

Цель нововведений – расширение туристического потенциала республики.  В начале года проект стал предметом бурных дискуссий в правительстве страны.

Теги:
закон, нотариус, аренда автомобиля



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Неделя высокой моды в Нью-Дели
Легкость и стиль: Неделя моды прошла в Нью-Дели
Безрукий парикмахер – лучший в Аргентине
Уникальное мастерство: в Аргентине парикмахер без рук творит чудеса
Промышленность Узбекистана
От масла до автомобилей: промышленность Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054