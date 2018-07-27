Право на уважение: в Душанбе женщин защитят от домогательств

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. В Душанбе для защиты женщин от домогательств и хамства установят 200 камер видеонаблюдения, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам первый замглавы столичной администрации Мухаммадсаид Зубайдзода, власти провели специальное заседание, где рассмотрели обращение жительниц города, была создана специальная группа для повышения культуры и этики поведения жителей и гостей города.

Ранее группа активисток обратилась к мэру Душанбе Рустами Эмомали с просьбой защитить их от приставаний в общественных местах.

На прошлой неделе студентка душанбинского университета Сабина Сафоева написала на странице в Facebook пост о навязчивом поведении мужчин в столице. Она рассказала, что подвергнуться домогательствам можно без видимой причины – просто выходя из дома или проходя мимо представителей сильного пола.

Ее поддержали многочисленные комментаторы, пост набрал 800 лайков.