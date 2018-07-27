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Макет Tashkent City (вид сверху)

В каких условиях проходит стройка небоскреба "Tashkent City"

Tashkent City
Общество
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Съемочная группа телеканала "Узбекистан 24" проверила, насколько соблюдаются экологические нормы во время строительства.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Ещё один репортаж телеканала "Узбекистан 24" из самого сердца колоссальной стройки МДЦ "Tashkent City".

На этот раз съёмочная группа стала свидетелем того, насколько точно соблюдаются экологические нормы в процессе масштабного созидания. Не забывают ли строители о чистоте на городских дорогах?

"У нас на каждой строительной площадке у выхода и входа установлены автомойки. Каждая грузовая машина очищает колеса перед выездом и в чистом виде выезжает на главную дорогу, за этим установлен строгий контроль. Автомойки были утверждены в соответствии требованием законодательства и в них используется подземные воды. На площадке используется емкость, вместимостью 6 тонн воды", - рассказал инженер администрации международного бизнес центра Шерзод Асадуллаев.

За один раз можно помыть три грузовой машины. 

Напомним, при перевозке строительного мусора в черте столицы такие грузы, как грунт и песок, необходимо полить водой, если уровень мусора превышает борт грузовика, его надо закрыть сверху брезентом; за нарушение предусмотрен штраф до 10 МРЗП.

Техника на стройплощадке
© Sputnik / Игорь Онучин
Не помоешь - не проедешь: ГУВД продолжает бороться с грязными грузовиками
За нарушение данных правил к водителям, а также руководителям строительно-подрядных организаций и заказчикам будут применяться штрафные санкции по статье 147 (повреждение дорог, дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного движения, нарушение правил их содержания) Кодекса об административной ответственности.

Отметим, что данная статья предусматривает штраф в размере десяти минимальных размеров заработной платы, а для должностных лиц — пятнадцати минимальных размеров заработной платы (1 МРЗП — 172 240 сумов).




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