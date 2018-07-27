В каких условиях проходит стройка небоскреба "Tashkent City"

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Ещё один репортаж телеканала "Узбекистан 24" из самого сердца колоссальной стройки МДЦ "Tashkent City".
На этот раз съёмочная группа стала свидетелем того, насколько точно соблюдаются экологические нормы в процессе масштабного созидания. Не забывают ли строители о чистоте на городских дорогах?
"У нас на каждой строительной площадке у выхода и входа установлены автомойки. Каждая грузовая машина очищает колеса перед выездом и в чистом виде выезжает на главную дорогу, за этим установлен строгий контроль. Автомойки были утверждены в соответствии требованием законодательства и в них используется подземные воды. На площадке используется емкость, вместимостью 6 тонн воды", - рассказал инженер администрации международного бизнес центра Шерзод Асадуллаев.
За один раз можно помыть три грузовой машины.
Напомним, при перевозке строительного мусора в черте столицы такие грузы, как грунт и песок, необходимо полить водой, если уровень мусора превышает борт грузовика, его надо закрыть сверху брезентом; за нарушение предусмотрен штраф до 10 МРЗП.
Отметим, что данная статья предусматривает штраф в размере десяти минимальных размеров заработной платы, а для должностных лиц — пятнадцати минимальных размеров заработной платы (1 МРЗП — 172 240 сумов).