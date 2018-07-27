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Преступник за решеткой

Учителя-мучители: в Самарканде арестовали директора спецшколы №64

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Санкцию выдал Самаркандский городской суд по уголовным делам, возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Самаркандский городской суд по уголовным делам арестовал директора спецшколы, в которой избивали учеников, сообщает РИА Новости.

Шухрата Садинова подозревают в истязании учащихся специализированного заведения для мальчиков и превышении должностных полномочий. Генеральная прокуратура и Министерство народного образования проводит проверку, возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

Пустой класс
© Sputnik / Игорь Руссак
Министерство народного образования призвало сообщать о фактах насилия

Ранее сообщалось о систематическом избиении учеников школы №64 для мальчиков, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования. Садинова задержали 24 июля.

По данным следствия, руководитель учебного заведения вместе с учителями и воспитателями применяли жестокие наказания к детям 2001, 2006 и 2003 года рождения, которые нарушали школьные правила. Специалисты провели освидетельствование 90 воспитанников, а также изучили амбулаторные карты.

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Теги:
Школа, арест, Самарканд



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