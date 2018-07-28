03:12 28 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
Луна в Ташкенте в период затмения

Каким увидели в Ташкенте главное лунное затемение века

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
16 0 0

Уникальное астрономическое явление можно было наблюдать более четырех часов, а фаза так называемой "Кроавой Луны" продолжалась более часа.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В ночь с пятницы на субботу жители Земли наблюдали одно из самых захватывающих астрономических явлений - Кровавую Луну. Ташкентцам в это раз и повезло и не повезло одновременно.

Затмение можно было наблюдать в течение четырех часов - с 23:24 до 03:19. Полная фаза, когда земля собой закроет Луну от солнечного диска, окрасив спутник планеты в красные цвета, составила 1 час и 45 минут. Столь долгое затмение, по данным ученых, можно наблюдать примерно раз в столетие.

Полнолуние в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Полнолуние в Ташкенте

С погодой узбекистанцам повезло - в Ташкенте этой ночью абсолютно ясно и ничего не мешало наблюдению за небесным телом. А вот "кровавый" эффект за счет широты, на которой расположена узбекская столица, получился относительно смазанным.

Лунное затмение в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Лунное затмение в Ташкенте

Дело в том, что Луна находилась почти в зените и имела небольшие размеры. Чем ближе спутник Земли к линии горизонта тем крупнее он видится и тем отчетливее красноватый оттенок.

Лунное затмение в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Лунное затмение в Ташкенте

Впрочем, даже в таком положении смотрится весьма впечатляюще.

Теги:
лунное затмение, Астрономия, Кровавая Луна, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

  • Припаркованные автомобили, фото из архива
    Берегись автомобиля

    В Баку задержан человек, перебивавший номера автомобилей, заложенных в банке в качестве обеспечения по кредиту, и затем продававший их.

  • Белорусские спасатели тушат крупный природный пожар в Латвии, видео
    Помощь пришла

    Площадь торфяных и лесных пожаров в Латвии за минувшие сутки выросла на 20%. Смотрите на видео, как белорусские спасатели ведут борьбу с огнем.

  • Лекарственные препараты
    Жизненная необходимость

    Кабмин Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров".

  • Заседание Евразийского межправительственного совета глав правительства стран ЕАЭС (27 июля 2018). Санкт-Петербург
    Армянский интерес

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Участницы Мисс СНГ из России Арина Зинченко, Виктория Волгина, Жанара Хасенова (слева направо)
Кто и откуда: какие красавицы приехали на конкурс "Мисс СНГ-2018"
Трое львов напали на крокодила
Экзотический ужин на троих: львы напали на крокодила
Сколько стоит тонировка в разных странах мира
Кому, как и за сколько можно затонировать авто в Узбекистане и странах СНГ

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054