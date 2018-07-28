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Военнослужащие Узбекистана

Стартовали Международные армейские игры – в каких конкурсах поучаствует Узбекистан

Пресс служба Минобороны РУз
Общество
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6720

Соревнования 28 конкурсов пройдут в семи странах. Узбекистан участвует в 13 из них

ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik, Антон Курилкин. Торжественное открытие IV Международных армейских игр состоялось на подмосковном полигоне Алабино.

Узбекистан на АрМи-2018
© Sputnik /
Узбекские военные готовы покорить Армейские игры

В открытии приняли участие делегации всех стран-участниц, главы военных ведомств государств, а также представители военных министерств всех стран.

В этом году Узбекистан участвует в 13 конкурсах игр из 28.

Узбекистанские вооруженные силы представлены войсковыми разведчиками, горными стрелками, снайперами, артиллеристами, инженерами, кинологами, медиками, поварами и автоинспекторами.

Всего в этом году в АрМИ участвуют 189 команд из 32 стран. Конкурсы пройдут на площадках в России, Китае, Казахстане, Беларуси, Армении, Азербайджане и Иране.

Отметим, впервые Узбекистан принял участие в соревнованиях в прошлом году – военнослужащие республики отметились в 8 конкурсах.




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