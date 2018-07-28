Писатель Владимир Войнович скончался в Москве на 86-м году жизни

Причиной смерти автора трилогии о солдате Иване Чонкине стал сердечный приступ

ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Российский писатель Владимир Войнович умер в возрасте 85 лет.

Это произошло в ночь на субботу, 28 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Виктора Давыдова.

"Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ", - написал Давыдов.

Дата и место прощания будут определены позже.

Войнович - прозаик, драматург и поэт. Среди его работ наиболее известны трилогия романов о солдате Иване Чонкине "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" (1969-1975), повесть "Степень доверия"(1972), "Претендент на престол" (1979), "Перемещенное лицо" (2007), антиутопия "Москва 2042" (1986), пьеса "Кот домашний средней пушистости" (1990), роман "Монументальная пропаганда" (2000), "Портрет на фоне мифа" (2002) и "Автопортрет. Роман моей жизни" (2010).