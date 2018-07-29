Узбекские артиллеристы впервые выступят на конкурсе АрМИ

Армейские международные игры продут с 29 июля по 12 августа на территории семи стран. Узбекистан второй раз участвует в АрМИ, отправив на соревнование военнослужащих по 13 дисциплинам.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Команды из Узбекистана дебютирует на конкурсе артиллеристов в рамках IV Армейских Международных игр. Также впервые в этой дисциплине выступят военные Ирана и Сирии, сообщает пресс-центр соревнований.

Соревнования "Мастера артиллерийского огня" стартует 1 августа на полигоне на полигоне 40-й военной базы "Отар" на юге Казахстана. Помимо новичков на стрельбы выдут минометные расчеты из Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Все команды-участницы, кроме России, выступят на технике, предоставленной принимающей стороной. У россиян свои минометные комплексы, в состав которых входят модернизированные 120-миллиметровые минометы "Сани".

© Sputnik / /Антон Курилкин Чеканный шаг и логотип в небе: как открывались Армейские игры в России

Выступающим уже вручена техника, экипажи провели пристрелку вооружения и выполнили первые тренировочные заезды.

Узбекистан участвует в армейских играх второй год подряд. В 2017 военные республики состязались в восьми дисциплинах и показали восьмой результат из 28 государств. В этот раз узбекистанцы поборются за награды сразу в 13 конкурсах игр.