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Артиллеристы во время военных соревнований

Узбекские артиллеристы впервые выступят на конкурсе АрМИ

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Армейские международные игры продут с 29 июля по 12 августа на территории семи стран. Узбекистан второй раз участвует в АрМИ, отправив на соревнование военнослужащих по 13 дисциплинам.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Команды из Узбекистана дебютирует на конкурсе артиллеристов в рамках IV Армейских Международных игр. Также впервые в этой дисциплине выступят военные Ирана и Сирии, сообщает пресс-центр соревнований.

Соревнования "Мастера артиллерийского огня" стартует 1 августа на полигоне на полигоне 40-й военной базы "Отар" на юге Казахстана. Помимо новичков на стрельбы выдут минометные расчеты из Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Все команды-участницы, кроме России, выступят на технике, предоставленной принимающей стороной. У россиян свои минометные комплексы, в состав которых входят модернизированные 120-миллиметровые минометы "Сани".

Церемония открытия IV Международных армейских игр
© Sputnik / /Антон Курилкин
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Выступающим уже вручена техника, экипажи провели пристрелку вооружения и выполнили первые тренировочные заезды.

Узбекистан участвует в армейских играх второй год подряд. В 2017 военные республики состязались в восьми дисциплинах и показали восьмой результат из 28 государств. В этот раз узбекистанцы поборются за награды сразу в 13 конкурсах игр.

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Теги:
Узбекистан, Казахстан, военные



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