В Узбекистане из-за запрещенного фильма приостановлена работа телеканала

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Частный самаркандский телеканал STV приостановил вещание из-за нарушения закона "О защите детей от информации". В программе передач оказались два нерекомендованных к показу фильма — "Я - легенда" и мультфильма для взрослых "Полный расколбас", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Агентства по печати и информации (УзАПИ).
По данным пресс-службы, решение было принято в пятницу на заседании Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.
"Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок, а столичный телеканал Sevimli получил строгое предупреждение за демонстрацию в эфире материалов неприемлемого характера", — говорится в сообщении.
В УзАПИ уточнили. что эти фильмы включены экспертной комиссией национального агентства "Узбеккино" в список не рекомендуемых для демонстрации и распространения на территории Узбекистана.
"Передав в эфир указанные фильмы, телеканалы нарушили требования законов "О СМИ", "О государственной молодежной политике", "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью" и "О принципах и гарантиях свободы информации", — указывается в сообщении.
Другим телеканалам республики направлено обращение о необходимости следования принятым стандартам и правилам пр подборе контента.
Всего в республике на сегодняшний день работает порядка 40 телеканалов, в том числе 14 входящих в сруктуру НТРК, 13 региональных и 15 частных.