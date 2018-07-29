В Узбекистане из-за запрещенного фильма приостановлена работа телеканала

Причиной столь жестких санкций стал показ двух фильмов из списка нерекомендованных к трансляции на территории Узбекистана. Сроки приостановки вещания не называются.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Частный самаркандский телеканал STV приостановил вещание из-за нарушения закона "О защите детей от информации". В программе передач оказались два нерекомендованных к показу фильма — "Я - легенда" и мультфильма для взрослых "Полный расколбас", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Агентства по печати и информации (УзАПИ).

По данным пресс-службы, решение было принято в пятницу на заседании Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.

"Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок, а столичный телеканал Sevimli получил строгое предупреждение за демонстрацию в эфире материалов неприемлемого характера", — говорится в сообщении.

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Поводом к столь жестком решениям послужили два фильма, вышедших в эфир на телеканале STV 21 и 22 июля. — "Полный расколбас" и "Я — легенда", а также американская лента "Красотка на всю голову", показанная 15 июля ташкентским телеканалом.

В УзАПИ уточнили. что эти фильмы включены экспертной комиссией национального агентства "Узбеккино" в список не рекомендуемых для демонстрации и распространения на территории Узбекистана.

"Передав в эфир указанные фильмы, телеканалы нарушили требования законов "О СМИ", "О государственной молодежной политике", "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью" и "О принципах и гарантиях свободы информации", — указывается в сообщении.

Другим телеканалам республики направлено обращение о необходимости следования принятым стандартам и правилам пр подборе контента.

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Телеканал STV был создан в 1991 году как региональный универсальный развлекательный канал. Вещание осуществляется по 20 часов в сутки на трех языках - узбекском, русском и таджикском.

Всего в республике на сегодняшний день работает порядка 40 телеканалов, в том числе 14 входящих в сруктуру НТРК, 13 региональных и 15 частных.