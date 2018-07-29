Красавица от Узбекистана завоевала титул "Мисс СНГ Instagram"

В Астане завершился конкурс красоты "Мисс СНГ-2018", Дарья Масальская из Узбекистана вошла в топ-5 претенденток

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. За титул самой красивой девушки Содружества боролись 19 конкурсанток из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Sputnik / Владислав Воднев Белокурая красотка из Узбекистана на "Мисс СНГ-2018" ни с кем не конфликтует

И хотя Грузия, Латвия и Украина не являются членами СНГ, представительницы этих стран приглашены на конкурс как специальные участницы.

В итоге в столице Казахстана выбрали самую красивую девушку СНГ: королевой конкурса красоты среди прекрасных представительниц стран Содружества стала украинка Татьяна Акуленко.

Звание первой вице-мисс СНГ – 2018 досталось казахстанке Асем Есенгельдиевой из Алматы, второй вице-мисс СНГ – 2018 названа Ромелла Тамарян из Армении, третьей вице-мисс СНГ-2018 стала Виктория Волгина из России.

Представительница Узбекистана на конкурсе Дарья Масальская вошла в топ-5 претенденток и получила титул "Мисс СНГ Instagram".

© Sputnik Казахстан Представительница Узбекистана на конкурсе Мисс СНГ-2018 Дарья Масальская

Ранее девушка рассказала, что рассматривает это соревнование как возможность для развития своего потенциала.

"Нас вкусно кормят, мы живем в шикарной гостинице. Благодаря хорошему уровню организации конкурса среди девушек не возникает конфликтов, девочки сохраняют нейтралитет и свои эмоции выражают в позитивном ключе", – поделилась Дарья впечатлениями.

Отметим, что победительница конкурса Татьяна Акуленко получила эксклюзивную позолоченную корону с драгоценными камнями, изготовленную в Армении специально для конкурса Содружества, а также в качестве приза получила недельный тур по Европе.

