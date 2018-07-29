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Узбекистанские военные начали выступление на "Эльбрусе"

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Тема:
Международные армейские игры-2018 (7)
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Конкурс IV Армейских международных игр "Эльбрусское кольцо" стартовал в субботу, 28 июля, на базе "Терскол" в Приэльбрусье

ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik, Антон Курилкин. Команда из Узбекистана начала борьбу на конкурсе "Эльбрусское кольцо" в рамках IV Международных Армейских игр.

Как сообщили организаторы конкурса, в тройку лидеров по итогам индивидуальной гонки входят Россия, Китай и Казахстан. Узбекистанские военные, отметили судьи, выступают очень хорошо, с небольшим отставанием от лидеров.

Артиллеристы во время военных соревнований
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Также судьи отдали должное высокому уровню команд Индии и Марокко.

Соревнования проходят на полигоне Терескол в Кабардино-Балкарской республике. Впереди у команды еще несколько этапов конкурса, в том числе восхождение на Эльбрус.

Напомним, в прошлом году военнослужащие Узбекистана заняли четвертое место на конкурсе, уступив коллегам из России, Казахстана и Китая.

Тема:
Международные армейские игры-2018 (7)



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