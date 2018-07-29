Известную московскую визажистку Гоар Аветисян оставили в Ташкенте голодной

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Известный визажист из Москвы Гоар Аветисян посещает Узбекистан уже не в первый раз, и ранее впечатления от визитов были самыми положительными – о чем свидетельствуют посты в Instagram.
Однако в этот раз дива оставила на своей странице гневные строчки после посещения одного из ресторанов Ташкента. По ее словам, официанты вели себя по отношению к ней и ее спутникам непрофессионально и даже грубо, так что Аветисян осталась голодной.
Гоар объяснила, что по натуре является человеком сдержанным и всегда молчит до последнего. Вот и в этот раз сомневалась, стоит ли писать об этом случае. Однако в конце концов решила поделиться накипевшей обидой.
"После сложного дня мы пришли в ресторан Qanotchi в Ташкенте. Этот ресторан славится безумно вкусным мясом. К нам подошёл официант, и я сказала, что хочу стейк, на что он мне ответил: "Стейки будете в другом ресторане кушать". Скорее всего, он имел ввиду, что в других ресторанах вкуснее, но странным было то, что в меню 85% блюд - исключительно мясо", - рассказывает Гоар.
После этого гостям поменяли официанта, и к ним подошла милая девушка, которая, выслушав заказ одного человека (при том, что за столиком сидело семь человек) взяла и ушла на кухню пробивать заказ.
Никогда не думала , что начну об этом писать ... тысячу раз сомневалась - писать или не писать ....но, я просто не могу молчать ! 🙌🏻Я человек очень сдержанный и всегда молчу до последнего .... но - не сегодня . В общем, после сложного дня - мы пришли в ресторан Qanotchi в Ташкенте . Этот ресторан славится безумно вкусным мясом . К нам подошёл официант и я сказала , что хочу стейк , на что он мне ответил : "Стейки будете в другом ресторане кушать " 👹👹👹скорее , он имел ввиду , что в других ресторанах вкуснее , но странным было то, что в меню 85% блюд - исключительно мясо. Он добавил, что лучше взять рёбрышки . После его ответа Зара начала психовать и нам поменяли официанта 👹 как бы вы ждёте счастливый хэппи энд, но тут начался треш . К нам подошла милая девушка , которая выслушав заказ одного из нас( нас 7) взяла и ушла 😂😂😂😂😂 она просто пошла на кухню и пробивать заказ . Мы в шоке зовём ее обратно .. сделали заказ... заказ принесли ... половину она забыла ... часть блюд не принесла, другие напутала 👹 ... а потом , когда мы поняли, что нам не принесли ещё несколько блюд( потому что она забыла записать ) - мы скромно попросили меню , чтобы заказать ещё ... нам принесли меню и сказали , что бар и кухня уже закрыты😁😁😁😁😁 все за столом сидят злые и голодные . Это мой первый пост подобного рода , но такое обслуживание жутко портит настроение и я хочу чаще делиться правдой с вами ! P.s.: а у вас были подобные ситуации ? И как думаете, плюют ли официанты в блюдо тем, кто им не понравился или нахамил ???🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻
"Мы в шоке зовём ее обратно, сделали заказ... В итоге часть блюд она не принесла, другие напутала, потому что забыла их записать. Мы скромно попросили меню, чтобы заказать ещё, но нам ответили, что бар и кухня уже закрыты", - жалуется визажист.
Гоар резюмировала, что все остались злые и голодные и что такое "обслуживание жутко портит настроение".
Напомним, в начале года мастер-класс визажиста, на чей блог в Instagram подписаны почти 4 миллиона человек, собрал в Ташкенте аншлаг из желающих узнать секреты макияжа.
В завершение благодарные поклонники подарили Аветисян национальный узбекский халат и тюбетейку, а также огромный букет цветов почти в человеческий рост.
Визажисту Гоар Аветисян подарили узбекский халат и огромный букет роз >>>
"Боже, у меня нет слов! Узбекистан, спасибо огромное за вашу любовь, это было просто потрясающе! Столько всего хочется выложить, сил нет. Вместо 6 часов плясала на сцене все 8, но бесконечно счастлива. Спасибо вам за все!", — написала она на своей странице в Instagram.
Во время своего визита в Узбекистан Аветисян посетила Самарканд и осталась от древнего города в восторге.
"Не влюбиться невозможно, так и хочется остаться здесь на пару лет, какая-то магическая атмосфера в городе", — поделилась она в соцсетях.
Хочется надеяться, что инцидент в ресторане не испортит общего впечатления от пребывания в республике и дальнейшее нахождение в Узбекистане пройдет без проблем.
Гоар Аветисян специализируется на преображениях своих героинь с помощью косметики. Часто она помогает измениться девушкам с проблемной кожей или очень необычной внешностью.