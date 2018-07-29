Известную московскую визажистку Гоар Аветисян оставили в Ташкенте голодной

Гуру мейкапа пожаловалась своим подписчикам на то, как с ней обошлись в одном из ташкентских ресторанов

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Известный визажист из Москвы Гоар Аветисян посещает Узбекистан уже не в первый раз, и ранее впечатления от визитов были самыми положительными – о чем свидетельствуют посты в Instagram.

Однако в этот раз дива оставила на своей странице гневные строчки после посещения одного из ресторанов Ташкента. По ее словам, официанты вели себя по отношению к ней и ее спутникам непрофессионально и даже грубо, так что Аветисян осталась голодной.

Гоар объяснила, что по натуре является человеком сдержанным и всегда молчит до последнего. Вот и в этот раз сомневалась, стоит ли писать об этом случае. Однако в конце концов решила поделиться накипевшей обидой.

"После сложного дня мы пришли в ресторан Qanotchi в Ташкенте. Этот ресторан славится безумно вкусным мясом. К нам подошёл официант, и я сказала, что хочу стейк, на что он мне ответил: "Стейки будете в другом ресторане кушать". Скорее всего, он имел ввиду, что в других ресторанах вкуснее, но странным было то, что в меню 85% блюд - исключительно мясо", - рассказывает Гоар.

После этого гостям поменяли официанта, и к ним подошла милая девушка, которая, выслушав заказ одного человека (при том, что за столиком сидело семь человек) взяла и ушла на кухню пробивать заказ.

"Мы в шоке зовём ее обратно, сделали заказ... В итоге часть блюд она не принесла, другие напутала, потому что забыла их записать. Мы скромно попросили меню, чтобы заказать ещё, но нам ответили, что бар и кухня уже закрыты", - жалуется визажист.

Гоар резюмировала, что все остались злые и голодные и что такое "обслуживание жутко портит настроение".

Напомним, в начале года мастер-класс визажиста, на чей блог в Instagram подписаны почти 4 миллиона человек, собрал в Ташкенте аншлаг из желающих узнать секреты макияжа.

В завершение благодарные поклонники подарили Аветисян национальный узбекский халат и тюбетейку, а также огромный букет цветов почти в человеческий рост.

Визажисту Гоар Аветисян подарили узбекский халат и огромный букет роз >>>

"Боже, у меня нет слов! Узбекистан, спасибо огромное за вашу любовь, это было просто потрясающе! Столько всего хочется выложить, сил нет. Вместо 6 часов плясала на сцене все 8, но бесконечно счастлива. Спасибо вам за все!", — написала она на своей странице в Instagram.

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Во время своего визита в Узбекистан Аветисян посетила Самарканд и осталась от древнего города в восторге.

"Не влюбиться невозможно, так и хочется остаться здесь на пару лет, какая-то магическая атмосфера в городе", — поделилась она в соцсетях.

Хочется надеяться, что инцидент в ресторане не испортит общего впечатления от пребывания в республике и дальнейшее нахождение в Узбекистане пройдет без проблем.

Гоар Аветисян специализируется на преображениях своих героинь с помощью косметики. Часто она помогает измениться девушкам с проблемной кожей или очень необычной внешностью.